Mais de 400 mil litros de água sugados no Mangueirão

A chuva que interrompeu o jogo Flamengo x Botafogo no domingo foi de 50 milímetros cúbicos, das 16h15 às 17h15. Se cada milímetro corresponde a um litro por metro quadrado, a quantidade sugada pelo sistema de drenagem apenas no período mais crítico da chuva foi superior a 400 mil litros, sendo 362.250 litros somente no espaço oficial de jogo — sem contar o que choveu antes e depois desse período.

O fato de o sistema ser recente pode ter sido determinante para seu perfeito funcionamento. No entanto, o fundamental foi a composição do sistema, que conta com camadas de seixo, brita e areia grossa, além da tubulação em formato de “espinha de peixe” para o escoamento até o fosso. Para quem vive em uma região sujeita a temporais frequentes durante o campeonato estadual, compreender essa engrenagem da engenharia é essencial.

Lembranças de lamaçais

Até 2023, o campeonato estadual teve jogos disputados em verdadeiros lamaçais, como no “gramado” do Modelão, palco da goleada do Castanhal sobre o Paysandu por 4 x 0. O mesmo ocorreu no Navegantão, em Tucuruí, e, um pouco antes, no Parque do Bacurau, em Cametá. O Mangueirão teve seu auge de lamaçal nos anos 1990, devido ao excesso de terra preta.

Felizmente, os gramados vêm passando por reparos e reconstruções. O Modelão, por exemplo, deve reabrir ainda este ano totalmente reformado. Marabá possui uma arena com pendências de segurança para jogos oficiais, e Santarém tem expectativa de contar com o novo Barbalhão em 2026. Será...?

BAIXINHAS

Sofrimento e alívio para os bicolores na Copa Verde. Com uma atuação lamentável, o Paysandu viveu um drama para avançar nos pênaltis diante do Porto Velho, após empate por 1 x 1 no tempo normal. Apesar da classificação, o Papão deixou muito a desejar. Torcida apreensiva!

A FPF decide hoje como ficarão os jogos de domingo: Bragantino x Paysandu, em Bragança, à tarde, e Remo x Tuna, em Belém, à noite. A questão central é o VAR. A Federação conseguirá garantir arbitragem de vídeo para os dois jogos? Eis a dúvida.

Agindo com discrição, o jurídico do Remo conseguiu emplacar na Copa Verde o cumprimento do primeiro dos três jogos da punição imposta pelo STJD. A pena deveria ser cumprida integralmente na Série B. Por isso, o jogo de hoje contra o São Raimundo será no Baenão com portões fechados.

Pelo calendário da CBF, faltam dois meses para o início da Série B (com Remo e Paysandu) e duas semanas para a Copa do Brasil. Amanhã serão definidos, por sorteio, os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, com Remo, Tuna e Águia. O Paysandu só entra na terceira fase.

Quem poderia imaginar que, após metade da fase classificatória (quatro rodadas), o Castanhal seria o time menos vazado do Parazão, com apenas um gol sofrido? O Paysandu já levou seis, e o Remo, dois. No sábado, o Japiim enfrentará o Santa Rosa em Ipixuna.

Estatísticas do confronto Remo x São Raimundo de Roraima, conforme pesquisa de Orlando Ruffeil: quatro jogos, duas vitórias do Leão, um empate e uma vitória do time roraimense. No total de gols, 9 x 3 para o Leão.

Dois técnicos paraenses atuam no futebol roraimense: Emerson Almeida, que conduziu o Independente de volta ao Parazão, está no Grêmio Atlético Sampaio (GAS), enquanto Walter Lima comanda o Baré.