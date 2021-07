Lucas Siqueira inspira os colegas na superação contra o Brusque

Dentro da normalidade, em 90 minutos um atleta perde de 1,5 a 2% do seu peso. Lucas Siqueira perde até 4%. Nessa maratona de jogos, viagens e noites de sono perdidas, na Série B, o capitão azulino tem sofrido desidratatação e só segue jogando porque se cuida muito. No entanto, com flagrante decréscimo no rendimento. Tanto que não tem chegado à área do adversário com a frequência habitual e vem errando passes que normalmente não erra.

Todos os titulares estão sentindo o impacto e devem se inspirar em Lucas Siqueira na superação, hoje, contra o Brusque. Outra esperança é que o time azulino mostre efeitos táticos do trabalho de Felipe Conceição e seja capaz de vencer, finalmente, depois de sete rodadas em jejum.

Sem executivo, de repente saem as contratações

Surgem os aplausos ao Paysandu por ter contratado os atacantes Rafael Grampola e Rildo, tão logo ficou sem executivo de futebol. O clube fez as contratações para suprir carências urgentes, no entanto Grampola, ex-Juventude, fez o seu último jogo (71 minutos) no dia 5 de abril, contra o Caxias. Depois, entrou no último minuto de outros dois jogos. Nem dá para contabilizar Rildo, que estava sem clube, ainda não assinou súmula este ano.

Tecnicamente, são bons jogadores, mas vão demandar um tempo que o Paysandu não tem para a preparação e gradativa evolução. Haverá paciência? Até que ponto essas circunstâncias foram avaliadas? Essas questões podem fazer a diferença entre o trabalho de um profissional e o de diretores voluntários.

BAIXINHAS

* Victor Andrade e Marcos Júnior, contratados pelo executivo Thiago Alves, do Remo, também chegaram para recomeçar. Victor só jogou 60 minutos nesta temporada, na Coreia do Sul. Marcos ainda não assinou súmula este ano. Os dois estão relacionados para o jogo de hoje.

* Embora estejam em Belém há duas semanas, Victor Andrade e Marcos Júnior só treinaram em campo nos últimos dias. Na primeira semana de trabalho eles passaram por uma preparação básica no departamento de fisiologia. Ou seja, o clube teve a devida paciência para acioná-los.

* Rafael Grampola viveu o seu apogeu de 2015 a 2018, em Gama, Bragantino e Joinville. Só pelo clube catarinense fez 27 gols em 48 jogos. Nas três últimas temporadas fez apenas oito gols, em 68 jogos, por cinco clubes. Nesse casamento, o Paysandu significa mais para Grampola que o inverso.

* Na ausência do paraense e ex-remista Alex Ruan, o Brusque terá hoje na lateral-esquerda o ex-bicolor Airton, titular na campanha do acesso de 2014. Airton fez 46 jogos e dois gols pelo Paysandu, vice da Série C naquela temporada.

* Ausência de Romércio, por cartões amarelos, é uma preocupação no Remo para o jogo de hoje. Romércio vem sendo a principal peça do sistema defensivo. Rafael Jansen e Suéliton são os candidatos à vaga. Romércio esteve inclinado a aceitar proposta de um clube português, mas resolver seguir no Leão.

* Real Ariquemes, de Roraima, que está decidindo com a Esmac uma vaga na Série A nacional do futebol feminino, é um clube com suporte financeiro, que importou atletas do sul, do sudeste e do Iranduba/AM. Para explorar o calorzão, a Esmac optou por jogar às 10 da manhã, no Baenão. No jogo de ida, empate em 1 x 1.