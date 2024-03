Leão, um time que emerge do sofrimento

Dentro do planejado, mostrar avanços a cada jogo é o compromisso fundamental do time de Gustavo Morínigo. De fato, isto é o que vemos. O Remo é um time que emerge do sofrimento, que já causa boas perspectivas e que terá teste sob medida, amanhã, contra o Amazonas, na Copa Verde.

Tratando-se de "mata-mata", contra um time tão bem credenciado, com o Baenão "fervendo", o jogo vai testar o Remo nas capacidades tática, técnica, física e emocional. Por vir de um período infernal, o time azulino tem a força da cumplicidade dos atleta para se impor, vencer e se consolidar a confiança para o jogo de Manaus, na decisão da passagem à semifinal.

Molho de pimenta nas semifinais

Como não lembrar que ano passado o Águia eliminou o Paysandu nas semifinais e que se reencontram na mesma fase do Parazão? Esse molho de pimenta dá o tom do duplo confronto que vem por aí. Vale também para Remo x Tuna, por conta da vitória tunante (3 x 2) em pleno Baenão.

De fato, chegaram à reta decisiva os quatro times mais fortes do campeonato. E em matéria de acerto de contas, o Águia, que agora está voando alto, vai receber o Papão em Marabá sob a amarga lembrança da surra que levou do time bicolor em casa na primeira fase: 3 x 0. Foi justamente aquela derrota que derrubou o técnico Rafael Jaques, para a volta de Mathaus Sodré, que recolocou o time nos eixos.

BAIXINHAS

* Em meio a questionamentos, a FPF reafirma que o acesso às duas vagas da Série D e uma da Copa do Brasil serão mesmo pela Copa Grão-Pará. Se há ou não há motivo para desdobramentos jurídicos, o tempo vai responder.

* Por três jogos seguidos do Papão, atacantes do Rio Branco, Juventude e Bragantino chegaram facilmente ao "cara a cara" com o goleiro. Só o Juventude teve competência para aproveitar a vulnerabilidade bicolor. Em vez de resolver, Hélio ataca os críticos.

* O técnico do Papão diz que tem convicção no que faz e que não vai mudar a postura do time. Muito justo! Mas a vulnerabilidade tem que ser corrigida e essa missão é dele, Hélio dos Anjos.

* Sillas, Matheus Anjos e Marco Antônio. Eles ainda não se juntaram no time do Remo, mas este trio deve estar nos planos de Gustavo Morínigo. Jogadores inteligentes, versáteis e de bons recursos técnicos. Privilégio para o centroavante que jogar com eles: Ribamar, Ytalo ou Kanu.

* Matheus Anjos ainda está abaixo das condições físicas ideais. Quando chegou para o Remo estava há três meses sem jogar. O atleta vem sendo acionado por tempo crescente, até obter resistência para 90 minutos.

* Dificilmente este Parazão terá outro jogo tão emocionante quanto Tuna 2 x 1 São Francisco e decisão nos "pênaltis". A Tuna se engrandeceu no próprio drama para o duplo duelo com o Remo. Semifinal chapa quente!

* Tenho a honra de tornar-me Cidadão de São Miguel do Guamá, homenagem da Câmara Municipal por proposição do vereador Beto Santos. Título recebido após a palestra que apresentei na cidade sobre Quês e Porquês na Evolução do Futebol, no último sábado.

* Coluna dedicada à memória de Luiz Sérgio, goleiro do Remo e da Tuna nos anos 90. Ele faleceu no último sábado, em Belém, onde estava internado em hospital, com uma grave enfermidade.