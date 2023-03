Leão trata de minimizar os erros, hoje, contra o São Raimundo

Em 11 jogos oficiais, o Remo fez 24 gols, mas já tomou 10 nesta temporada. Esse dado defensivo alerta para a necessidade de maior consistência defensiva, mais ainda num jogo eliminatório, como o de hoje, onde o time já entra perdendo por 1 x 0. É jogo para o Leão minimizar os erros nas funções e ser assertivo no ataque, pressionando, criando chances e concluindo. Concentração máxima!

Pelos méritos do adversário, a missão não é simples para o Leão Azul, mas parece bem mais complicada para o time se Roraima. O Remo é favorito para a classificação, mas, para não sofrer drama, terá que construir vantagem o quanto antes. Se o tempo avançar com o São Raimundo em vantagem, todos os emocionais do Baenão lotado podem pesar contra os azulinos. A noite promete...! Leão com todos os titulares, inclusive Muriqui.

Quinta sem público na Curuzu

Ao antecipar para a Copa Verde a punição pelo STJD para os dois primeiros mandos na Série C, o Paysandu não terá público amanhã, na Curuzu, contra o Princesa do Solimões. Isso muda completamente a atmosfera para esse jogo eliminatório. Avançando à semifinal da CV em Re-Pa, o Papão vai decidir quando cumpre o segundo jogo sem público. A punição ocorreu por má conduta de uma "torcida organizada" bicolor em Florianópolis, ano passado, no jogo contra o Figueirense.

Para amanhã, o Papão lamenta perda financeira e a perda da energia da torcida. O time bicolor terá que compensar buscando motivação interna para se impor fisicamente diante do time amazonense.

BAIXINHAS

* Dos R$ 3,75 milhões que faturou em cotas nesta Copa do Brasil, o Águia repassou R$ 650 mil em premiação para elenco e comissão técnica. Deduzidos os impostos, o clube reservou quase R$ 3 milhões para o futuro Centro de Treinamentos.

* A Prefeitura de Marabá doou e vai fazer drenagem de uma área suficiente para dois campos oficiais, um soçaite, quadra de areia, alojamento e demais instalações básicas. O projeto está orçado em R$ 14 milhões, mas a primeira etapa das obras já deve permitir o uso do CT em 2024, projeta o presidente Sebastião Ferreira.

* O nome do clube no sobrenome do filho. Miguel, apaixonado pelo Remo, batizou o filho de Yuri Remo. O menino de 9 anos é acompanhante do pai nos estádios, assim como Miguel acompanhava o pai Carlos, nos anos 90. Samia, a mãe, e Helena, irmã do Yure Remo, estarão completando a família, hoje, no Baenão, no jogo contra o São Raimundo. Paixão em família, em azul marinho.

* Na apresentação do executivo Ari Barros, o Paysandu fez a revelação de mais um impacto negativo nas finanças. Das verbas de name rights da Curuzu e da Funtelpa, foram bloqueados R$ 800 mil pela Justiça, esta semana.

* Se houver mesmo Re-Pa, domingo, na semifinal da CV, serão disponibilizados 25 mil lugares na reabertura do Mangueirão, no que seria o primeiro e bem arrojado evento teste. No segundo, um aumento ainda indefenido. No Re-Pa do dia 9 de abril, pelo Parazão, capacidade total.

* O Re-Pa do Parazão está desmembrado da rodada. Os outros cinco jogos já serão no próximo domingo, 10 da manhã: Tapajós x Bragantino, Castanhal x Caeté, Águia x Independente, Cametá x Tuna, Itupiranga x São Francisco. A rodada vai decidir classificações e rebaixamentos.

* Segunda-feira à tarde, na CBF, o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Serão revelados os adversários de Paysandu, Remo e Águia para confrontos que vão valer R$ 3,3 milhões, cada.