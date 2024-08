Leão, todas as forças para chegar à praia; Papão com credencial de 7° melhor visitante

Leão, todas as forças para chegar à praia

É como se fosse uma luta para não se afogar. O Leão está contra a correnteza, investindo todas as forças para chegar à praia. A próxima onda é o Londrina, amanhã, no Mangueirão. Depois, o São José em Porto Alegre no outro sábado. Tudo o que importa agora é sobreviver, chegar à praia dos quadrangulares. Seguir a travessia rumo à Serie B, sem a hipótese de morrer na praia.

Está difícil, é verdade! Mas se os ventos ajudarem e o Leão for à segunda fase, chegará muito fortalecido à disputa do acesso. Agora é hora de mobilização, superação, cumplicidade e drama, bem ao modo remista, sobrando emoção.

Papão com credencial de 7° melhor visitante

Com duas vitórias, quatro e quatro derrotas, o Paysandu tem a sétima melhor campanha como visitante na Série B. No domingo, em Ribeirão Preto, vai enfrentar o Botafogo, que tem a 16⁠ª campanha nos números de mandante: três vitórias, cinco empates e duas derrotas.

As estatísticas, levantadas pelo site Senhor Gol, são animadoras para o Papão, que precisa quebrar uma sequência de quatro rodadas sem vencer no campeonato. Vitória, ou até empate, em Ribeirão Preto, não é só uma questão de pontuar, mas também de afastar qualquer iminência de crise, até porque o jogo seguinte também será como visitante, quinta-feira, em Florianópolis, contra o Avaí. Sopa pro azar, nem pensar!

BAIXINHAS

* Na Série C o Remo é o 6° melhor mandante, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Isso até que dá autoridade ao Leão para o jogo deste sábado, mas o Londrina é o 4° melhor visitante com três vitórias, três empates e duas derrotas.

* Dados do site Senhor Gol mostram o Paysandu como 5° no ranking de público da Série B com média de 9.123 pagantes por jogo. O Ceará está disparado na liderança com 19.653 pagantes por jogo.

* Na Série C a torcida mais presente é a do Remo, com 7.013 ingressos por jogo em Belém. Em segundo lugar está a torcida do Figueirense, com média de 6.307. O maior público da Série C foi do jogo Remo x Aparecidense (15.148), que, seguramente, será superado no jogo Remo x Londrina.

* Esli Garcia, do Papão, está apenas três gols abaixo de Anselmo Ramon (CRB), que tem oito na artilharia da Série B. No entanto, há outros três com sete gols, sete com seis gols e seis, além de Esli, com cinco gols.

* Para os profissionais do Remo o jogo de amanhã reserva a missão de defender o pão de suas famílias. Principalmente pela oferta de R$ 2 milhões pelo acesso, confirmada pelo clube. É bonança ou escassez, dependendo da classificação.

* Avenida por uma noite. Foi assim a estreia do lateral Keffel no Paysandu, contra o Santos. Deduz-se que, em baixa performance, Keffel deixou a posição nas mãos de Kevyn, seguindo Bryan Borges como alternativa imediata. Ou será que não?

* Como o jogo de amanhã pede mais ofensividade, Raimar vem sendo preparado para reassumir a ala esquerda do Remo. Sávio não acrescentou tudo o que Rodrigo Santana gostaria. Mas essa escalação ainda está em avaliação. A ala direita tem a volta providencial de Diogo Batista.