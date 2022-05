Leão tem nova esperança contra um velho problema

Nos últimos seis anos o meio de campo do Remo caiu no vazio em quatro saídas de Eduardo Ramos. Com o sucesso feito por Felipe Gedoz em 2020, o clube fechou o ciclo do ER. Gedoz murchou e o Remo trouxe Jean Patrick, que segue em preparação para estrear, e Albano que conquistou a torcida logo na estreia, contra o Confiança.

Albano funcionou muito bem como elemento de conexão, oferecendo dinâmica e habilidade. Foi só a primeira impressão, mas muito positiva. Se mantiver o nível de desempenho, será utilíssimo. Está com a chance de garantir o espaço se antecipando à concorrência de Jean Patrick e até Anderson Paraíba, que só chega depois do próximo dia 22.

Precipitações circunstanciais no Papão

Por força das urgências, o Paysandu não deu o tempo adequado de preparação básica para Ricardinho e Bileu, como não construiu o lastro fisiológico necessário a Danrlei. Cometeu precipitações circunstanciais também com Serginho e Wesley. Atropelos de quem constrói o elenco dentro das competições, pressionado pela necessidade de resultados imediatos.

O Papão segue contratando e encaixando peças. Assim, o time não vai se ajustar e estabilizar da noite pro dia. Terá que haver compreensão do processo, com oscilações inevitáveis no rendimento coletivo e nos individuais também. É como quem constrói uma casa já morando nela. Não dá para ter obras e conforto ao mesmo tempo.

BAIXINHAS

* Como teria que ser, Danrlei vai ter uma retomada gradativa da vaga no time do Paysandu. É um atleta que depende da plenitude física para bom rendimento e, se forçar antes da hora, pode se lesionar novamente. Domingo, contra o Botafogo/SP, deverá jogar cerca de meia hora.

* Albano precisa construir logo o seu espaço no time do Remo. Afinal, além de Jean Patrick, que em breve vai estrear, Anderson Paraíba também será concorrente. O atleta vai se desligar do Botafogo/PB ao término do Campeonato Paraibano, cuja finalíssima está marcada para o próximo dis 21: Botafogo x Campinense.

* Anderson Paraíba tem contrato com o Botafogo/PB até novembro, mas uma cláusula prevê rescisão se qualquer das partes propuser. O atleta já fez comunicação oficial ao clube da sua saída, para o Remo. Anderson Paraíba deverá estrear contra o Floresta, em Belém, dia 29.

* Polegar disponibilizado para empréstimo junto com Christian e Henan. É que Leandro Silva, destaque bicolor em 2021, foi recontratado. É o Papão em fase de ajustes e reajustes no elenco.

* Inaceitável a conduta de Paulinho Curuá em Aracaju, no banco de reservas, a ponto de receber cartão amarelo e depois vermelho direto. Ele se excedeu contra a arbitragem por causa do lance que resultou na contusão de Neto. Isso explica, mas não justifica.

* Fluminense, campeão piauiense no fim de semana, saboreia o título no Pará. Joga hoje contra o Castanhal em Bragança e sábado contra a Tuna em Belém.