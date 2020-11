Leão, resultado melhor que a atuação na Paraíba

0 x 0, resultado muito melhor que a atuação do Remo. Um ponto importante, em João Pessoa, diante do Botafogo. O Leão subiu para 27 pontos e tomou a vice-liderança do Vila Nova no número de cartões amarelos (38 x 40), o sexto critério de desempate.

O Remo abriu quatro pontos de vantagem sobre o quinto colocado, Manaus, seu próximo adversário. Se empatar com o Manaus, sábado, em Manaus, o Leão estará classificado. Mas atuação no jogo de ontem foi preocupante.

Papão com Brigatti: 83,3% de aproveitamento

O Santa Cruz é o líder geral da Série C com 75% de aproveitamento: 36 dos 48 pontos que disputou. João Brigatti tem no Paysandu 83,3%, com 10 dos 12 pontos que disputou. Quando ele assumiu o comando, o Papão sofria com a proximidade da zona do rebaixamento (15 pontos em 12 jogos). Agora tem 25, está em 4° lugar, com dois pontos de vantagem sobre o 5° colocado (Manaus) e tem 52% de aproveitamento.

A vulnerabilidade defensiva, que era o maior problema, virou consistência defensiva. Apenas um gol tomado na "era" Brigatti. E nesses ventos bons veio Marlon, para dar conta do recado como substituto de Vinícius Leite.

BAIXINHAS

* Tudo vai tão bem para o Paysandu, na "era" Brigatti, que existe possibilidade até de classificação antecipada, se vencer o Botafogo/PB e for favorecido por resultados de concorrentes na rodada. E não há nenhum caso de suspensão no time para sexta-feira, apesar dos muitos pendurados.

* Outra transformação está no noticiário do clube. O atraso de salário, admitido pelos dirigentes, saiu de pauta. Não se falou mais no problema, embora não esteja resolvido.

* Um fato que traduz bem o que era o Remo há uma década. Em 2011 o Leão revelou Elsinho, lateral direito de 22 anos, que veio de Rondônia. Ele brilhou no campeonato estadual, mas foi liberado no desmanche do elenco porque o time não conseguiu acesso à Série D.

* Com alguma visão comercial, o clube teria feito novo contrato com Elsinho ainda durante o campeonato estadual e poderia tê-lo emprestado. Ganharia dinheiro! Elsinho brilhou no CRB, no América Mineiro, no Vasco e faz sucesso no Japão desde 2015, com 37 gols em 199 jogos pelo Kawasaki Frontale e pelo Shimizu S-Pulse.

* Quanto vai valer o titulo da Copa Verde 2020? Desta vez, os ajustes impostos pela pandemia colocam os campeões da Copa Verde, Copa do Nordeste e os clubes da Libertadores na terceira fase, onde a cota, este ano, foi de R$ 1.450.000,00. Em situação normal, era na quinta fase, com cota de R$ 2,5 milhões.

* A Copa Verde 2020 vai começar com a fase preliminar, dia 20 de janeiro, 11 dias antes da decisão da Série C. Assim, voltará a ser disputada paralelamente aos campeonatos estaduais. Decisão da CV no dia 24 de fevereiro.