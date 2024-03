Leão em jogo para alta voltagem

A energia entre a torcida e o time do Remo, este ano, já teve choques e faíscas. Gustavo Morínigo ainda está corrigindo as instalações deixadas por Ricardo Catalá, determinado a tornar o Leão eletrizante. Hoje, contra o Amazonas, um jogo para alta voltagem!

É inegável que o Amazonas está alguns degraus acima. Então, para ter chance de êxito, o Leão vai precisar de corrente muito positiva na sinergia com a torcida para se otimizar em todos os aspectos e se impor contra a Onça. É uma questão de astral mesmo! O Remo precisa do seu máximo em esmero técnico-tático e esforço físico-mental para vencer, construir vantagem nesse “mata-mata” da Copa Verde e potencializar suas energias para a temporada.

Admirável regularidade de Matheus Nogueira

O mato-grossense Matheus Nogueira tem 24 jogos pelo Paysandu. Alguém lembra de uma falha dele? É admirável a regularidade do goleiro bicolor, que resolveu um velho problema na Curuzu e já causa preocupação pela incerteza da permanência para o segundo semestre. Ele está emprestado pelo Portimonense (Portugal) até junho. Menos mal que o Papão já tem Diogo Silva, também competente.

Não parece, mas Matheus Nogueira tem 1,91m. É muito ágil, de conduta simples em campo e transmite segurança. É folgadamente o melhor dos 14 goleiros que o Papão colocou em campo nos últimos sete anos, depois da saída do festejado Emerson.

BAIXINHAS

* Amanhã, em Manaus, Diogo Silva será o goleiro do Paysandu. Na Copa Verde a titularidade é dele. Uma forma que Hélio dos Anjos encontrou de garantir ritmo de jogo para o atleta, pela possibilidade de saída do titular Matheus Nogueira no meio do ano.

* Meia Adenilson e o atacante Renanzinho são dois ex-remistas no Manaus. Adenilson fez 13 jogos e um gol pelo Leão Azul em 2018. Renanzinho fez seis jogos e um gol, ano passado, com a camisa azul-marinho.

* Amazonas tem poupado os principais jogadores no campeonato estadual. Prioridade agora são as competições da CBF, como a Copa Verde, para engrandecimento da marca, que é recente. Força máxima, hoje, contra o Leão.

* O jogo de hoje terá três argentinos e dois paraguaios em ação. Os estrangeiros do Remo são da comissão técnica: os paraguaios Gustavo Morínigo e Dionel Burgos, além do argentino Luiz Gonzalo. No Amazonas, o zagueiro Iván Alvariño e o meia Diego Torres, argentinos.

* Morínigo faz mudanças esperadas no Remo. Mais aceso que o amazonense Raimar, o carioca Nathan ganha a lateral-esquerda; o paulista Matheus Anjos entra na meia e o mineiro Renato Alves sai para recuo do gaúcho Jaderson às funções de volante. Sobem a força e a dinâmica no meio de campo.

* Com tabela reajustada, o Parazão vai terminar dia 14 de abril, uma semana antes das Séries C e B. Leão e Papão não terão qualquer intervalo da competição estadual para a nacional.

* Uma boa ideia, aplicada sem os devidos cuidados. A Copa Grão-Pará deve ter seus acessos restritos à Copa do Brasil e Copa Verde. Quando a FPF diz que está consultando a CBF, praticamente admite que os acessos à Série D são exclusivos do campeonato estadual. Vagas para Tuna e Águia, portanto.