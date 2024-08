Leão: agora o suor é pelos empregos; Série B até 26 de novembro para o Papão

Leão: agora o suor é pelos empregos

Restando duas rodadas decisivas, agora é avançar na Série C ou sofrer duras consequências. Mais do que nunca, os profissionais do Remo estão suando por suas famílias. Afinal, a eliminação precoce do Leão implicaria em perda de emprego e renda. Alguns poderiam até ser absorvidos pela Série B. A maioria iria para subemprego de campeonatos estaduais da 2ª divisão. Isso explica a revolta aguda pelos erros de arbitragem na derrota para o Confiança.

Virada a página, agora os azulinos se determinam a vencer o Londrina no próximo sábado (17). É um adversário que só perdeu três jogos no campeonato e que ainda disputa classificação. Com certeza, jogo muito tenso no Mangueirão. Conseguindo a vitória, os remistas vão “secar” o Figueirense no domingo (18) em jogo contra o rebaixado São José-RS, em Florianópolis, para fechar a rodada no G-8.

Série B até 26 de novembro

O Paysandu tem a certeza de mais 18 jogos na temporada. A Série B vai até 26 de novembro, quando o Papão jogará em Belém contra o Vila Nova. Até lá, todo o esforço será pela missão fundamental de evitar rebaixamento. Ou, dependendo dos acontecimentos, disputa por ascensão à Série A.

Tratando-se de um campeonato longo e imprevisível, a Série B está aberta a todas as possibilidades. É nisso que o Paysandu se pauta para sonhar e para lutar, como no jogo de Ribeirão Preto, domingo, 18h30, contra o Botafogo-SP.

BAIXINHAS

* Paysandu, Santos, Ituano, Mirassol, Novorizontino, América-MG, Operário, CRB e Botafogo-SP são os nove times da Série B que ainda não trocaram de técnico. O Coritiba está com o quinto, o Guarani com o quarto e o Avaí com o terceiro comandante.

* Dos dez profissionais que foram demitidos ou pediram liberação do Remo e estão na Série C, oito estão em melhor situação que o clube azulino: Ricardo Catalá (São Bernardo), Reniê e Silas (Botafogo), Nathan (Athletic), Uchôa (Ypiranga), Matheus Lucas (Volta Redonda), Camilo (Figueirense) e Echaporã (Londrina).

* Abaixo somente Renato Alves (Náutico) e Ícaro (Floresta). O técnico Gustavo Morínigo, também descartado pelo Leão, está desempregado. Mas o cenário pode mudar. Na Série B como na vida, ri melhor quem ri por último. E também chora mais quem chora no fim.

* Médicos e fisioterapeutas do Paysandu em dedicação absoluta para colocar o atacante Paulinho Bóia em condições de enfrentar o Botafogo. Jean Dias, também lesionado, está fora. Esli Garcia de prontidão para entrar no time.

* Claudinei Oliveira, técnico do Londrina, foi goleiro do Remo em 2000 e da Tuna em 2001. Nesta Série C tem apenas duas derrotas em 13 jogos. O artilheiro do Londrina, com cinco gols, é Daniel Amorim, que em 2017 teve discreta passagem pelo Paysandu.

* Apesar de ter perdido o emprego na queda de braço com Hélio dos Anjos, o executivo Ari Barros saiu do Paysandu bem avaliado pela diretoria e com portas abertas para voltar. Os dirigentes são gratos pelo trabalho de Ari na providencial reforma do elenco durante a Série C do ano passado. Entendem que ele contribuiu muito na virada e no acesso.

* Arquibancadas a R$ 30 e cadeiras a R$ 60. Na promoção da "casadinha", duas arquibancadas por 50 reais. O Remo oferece ingressos a preços populares para ter a força da torcida no Mangueirão, sábado, no desafio de vencer o Londrina e manter as possibilidades de classificação.