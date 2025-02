Jogo duro para torcidas organizadas

Em acordo firmado com o Ministério Público do Estado de Pernambuco, Santa Cruz, Sport e Náutico estão obrigados a romper com as torcidas organizadas. Há um pacote completo de proibições que corta todos os favorecimentos, principalmente o espaço exclusivo nos estádios, e elimina qualquer visibilidade.

O estopim para essa medida foi um apavorante confronto em vias públicas do Recife, recentemente. E a decisão tem tudo para inspirar outras medidas em diversas regiões do país. Em Belém, há uma gritante necessidade, mas não se pode esperar muito do MP nesta sua fase contemplativa dos fatos.

Papão em jejum: quarto jogo sem vitória

O Manaus resistiu à pressão do Paysandu e fechou o jogo em 0 x 0 na Curuzu. Noite frustrante para a torcida bicolor na estreia do técnico Luizinho Lopes.

O Papão foi valente, mas mostrou poucos recursos nas ações ofensivas. Abusou do jogo aéreo, sempre em desvantagem. De positivo, no time bicolor, a destacada atuação do jovem zagueiro Lucca, fruto da base, que formou dupla com Quintana. O reencontro será em Manaus, no dia 26, na decisão pelo avanço à semifinal da Copa Verde. Antes disso, o Papão enfrentará o Independente na segunda-feira e o Remo no domingo, dia 23, pelo Campeonato Estadual.

BAIXINHAS

O sistema biométrico nos estádios será uma arma poderosa do futebol contra os baderneiros organizados. A Lei Geral do Esporte determina a implementação desse sistema para arenas com mais de 20.000 lugares, com prazo final até maio de 2026.

No Pará, apenas o Mangueirão se enquadra na exigência da LGE. No entanto, nada impede a busca de soluções para os demais estádios, especialmente Baenão e Curuzu. Afinal, a biometria não serve apenas à segurança pública, mas também ao marketing, gerando instrumentos para alavancar o programa Sócio Torcedor.

Remo, Corinthians, Atlético-GO, CRB, São Caetano, Sampaio Corrêa, Mixto, Retrô e Santa Rosa. Esses são os nove clubes de Ameixa (Warian Santos), que começou como campeão paraense pelo Remo, titular em 2014, e logo foi comprado pelo Corinthians. Onze anos depois, ele enfrenta o Leão Azul com um histórico muito abaixo do que seu potencial indicava.

Amanhã: Águia x Caeté. Domingo: Castanhal x Tuna, Capitão Poço x São Francisco, Cametá x Bragantino, Remo x Santa Rosa. Segunda-feira: Paysandu x Independente, estreia de Gilberto Pereira, novo técnico do Galo Elétrico, e primeiro jogo do comandante bicolor Luizinho Lopes no Parazão.

Se Kadu já está deixando de ser promessa para se tornar realidade, outro lateral-direito da base está em plena evolução no elenco profissional. Caio, de 20 anos, surgiu no Pinheirense e também é tratado no Baenão como atleta de potencial para seguir carreira.

Wanderson, zagueiro maranhense que fez 76 jogos pelo Paysandu em 2023/2024, agora é titular absoluto do CSA. Ele foi contratado como aposta, após se destacar no Tocantinópolis, e teve grande utilidade na Curuzu.

Outros ex-bicolores que começam 2025 como titulares absolutos em seus novos clubes são o goleiro Diogo Silva, na Ponte Preta, e o volante João Vieira, no Goiás. Paulinho Boia está no Nacional de Portugal, e Lucas Maia, no Henan FC, da China.