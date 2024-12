Jogadores paraenses perdem espaço no Parazão 2025

Em 2023, cerca de 130 jogadores foram contratados pelos 12 clubes do Parazão, oito deles estrangeiros. Em 2024, o número subiu para cerca de 150, novamente com jogadores de fora. Para 2025, a política da maioria dos clubes não deve ser diferente.

A cada ano, agrava-se a perda de espaço para os atletas regionais. Por quê? Pela baixa qualidade das categorias de base, associada à sede por contratações. A questão é conjuntural. Há, de fato, um baixo nível nas categorias de base, agravado pela migração dos jogadores mais talentosos para times amadores que oferecem cachês imediatos, atendendo às urgências financeiras de suas famílias. Soma-se a isso o fenômeno do "salarite": jovens que assinam contratos acabam se perdendo ao começarem a receber salários. Apenas as exceções conseguem seguir carreira.

Explicação semelhante dos clubes

Os clubes coadjuvantes do Parazão, principalmente os do interior, justificam o aumento na contratação de jogadores de fora pelos altos salários pedidos pelos atletas regionais. Remo e Paysandu seguem o mesmo raciocínio para a vinda de estrangeiros: jogadores de outras regiões do Brasil pedem valores elevados para jogar no Pará, e muitos recusam propostas por não desejarem morar na região.

Tudo indica que há estrangeiros com malas prontas e viagem marcada para Belém, com destino a Remo e Paysandu. É o futebol paraense na onda crescente do portunhol. Que venga una buena onda!

BAIXINHAS

Lucão reforça o Remo: O zagueiro Lucão, já integrado ao elenco do Remo, impressiona com seus 1,96m de altura. Ele deve formar dupla com Rafael Castro, remanescente da temporada anterior. O clube também negocia com Alvarino, zagueiro argentino ex-Amazonas, e monitora outros nomes para a defesa.

Ignácio Neto comanda a Tuna: Aos 37 anos, o paraense Ignácio Neto, campeão mundial de futsal estudantil com o Colégio Santa Rosa, será o técnico da Tuna no Parazão. Ele conquistou a confiança do clube com seu excelente trabalho nas categorias de base.

Lista de técnicos no Parazão: Além de Ignácio Neto na Tuna, os técnicos confirmados para o campeonato estadual são: Rogerinho Gameleira (Capitão Poço, estreante na competição) Samuel Cândido (São Francisco) Jairo Nascimento (Castanhal) Robson Melo (Bragantino) Carlos Pereira (Caeté) Rodrigo Reis (Cametá) Rodrigo Santana (Remo) Márcio Fernandes (Paysandu)



Faltam as definições dos técnicos do Independente de Tucuruí e do Santa Rosa, clube de Belém que deve se instalar em Ipixuna. O Independente perdeu Emerson Almeida, que assumiu o Grêmio Sampaio, de Roraima. O Santa Rosa busca um nome de destaque no mercado.

Novidades em Ipixuna: Se Capitão Poço é a nova cidade com representante no Parazão, Ipixuna pode voltar ao mapa do campeonato, mais uma vez com um clube adotado. A cidade já recebeu o São Raimundo, o São Francisco e o Caeté. Agora, está em tratativas para acolher o nômade Santa Rosa.

Pendências no Paysandu: Notícias sobre salários atrasados no Paysandu, confirmadas pelo clube, geraram insatisfação entre torcedores, que relacionam o fato à falta de contratações. O clube afirma ter negociações avançadas, mas os anúncios dependem da assinatura dos contratos. Faltam 14 dias para a apresentação oficial do elenco.

Esli Garcia: novela em andamento: O Remo só se manifestará sobre o atacante Esli Garcia caso o Paysandu desista da negociação. O jogador, que almeja disputar a Série A para aumentar suas chances de chegar à Seleção Venezuelana, virou protagonista de uma "novela" entre os clubes.