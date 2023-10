Ídolo Nícolas de volta para o Papão?

Ídolo no Paysandu, com 37 gols em 103 jogos, e xodó no Goiás com 29 gols em 96 jogos, o gaúcho Nícolas virou um dos símbolos do fracasso do Ceará na Série B, com apenas três gols em 25 jogos. É um dos mais cobrados no caos do clube alvinegro.

Com 34 anos, em baixa cotação, declaradamente apaixonado pelo Paysandu, Nícolas está na lista de desejos de torcedores bicolores para a próxima temporada. Se seria uma contratação viável ou não, cabe ao clube julgar. Rendendo o seu potencial, com as características que tem, Nícolas formaria uma dupla muito promissora com Mário Sérgio, cuja permanência no Papão também é incerta. Enfim, uma hipótese, com possibilidade de virar realidade em 2024.

Prováveis retornos para o Baenão

Lucas Marques, Diego Ivo, Ícaro, Evandro, Uchôa e Pedro Victor são jogadores bem cotados para retorno ao Remo na próxima temporada. Vinícius, Jonilson, Paulinho Curuá, Henrique, Ramires, Solano, Felipinho, Kanu e Ronald já estão vinculados para 2024. Assim, já dá para projetar metade do elenco, com a repetição da defesa que funcionou bem na Série C.

São poucas as certezas no Remo por causa das eleições do dia 12 de novembro. Mas, pelo que está "costurado", Ricardo Catalá volta e terá jogadores que está prospectando, como reforços que não foram possíveis para este ano.

BAIXINHAS

* O volante Lucas Paranhos e os atacantes Gustavo Custódio e Mirandinha são contratações do Paysandu na "era" Hélio dos Anjos que não emplacaram, como também foi o caso também do zagueiro Wesley.

* O goleiro Matheus Nogueira, o volante Alencar, o lateral Kevyn e o meia Ricardo Mendes, porém, foram acertos pontuais do atual técnico bicolor. Principalmente Matheus Nogueira, solução de um problema que parecia crônico na Curuzu. MN é uma das prioridades nas renovações do Papão.

* Ex-remista Pablo Roberto com bons números em Portugal. Em oito jogos pelo Casa Pia, na Liga Portuguesa e na Taça da Liga, ele tem dois gols e duas assistências. No último jogo, contra o Gil Vicente, recebeu cartão vermelho.

* Menino Gabriel Furtado está se habilitando a novo contrato e oportunidades no Papão em 2024. No amistoso contra o sub 20 do Castanhal, o meia-atacante de 21 anos esbanjou talento, ganhou aplausos e alimentou o próprio sonho.

* "Eu existo", poderia dizer o volante Lucas Paranhos, que finalmente foi visto em ação com a camisa do Paysandu, após três meses em treinamentos. Fez um gol na goleada sobre o sub 20 do Japiim. Alguma história pra ele contar, no que pode ter sido estreia e despedida ao mesmo tempo.

* Jorge Jimenez, PH e Rafael Tavares, três descartados pelo Paysandu que subiram com o Amazonas. Renan Castro e Gustavo Hermel, descartados pelo Remo, também importantes no acesso da Onça.

* Caso mais expressivo de volta por cima é do atacante Diego Tavares, que chegou a jogar pelo Leão Azul na Série C e foi dispensado. Transferiu-se para o Brusque e não apenas subiu à Série B como pode ser campeão, na decisão contra o Amazonas.