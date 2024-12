Muitas negociações estão em andamento, enquanto empresários de jogadores aguardam novas propostas ou melhorias nas já existentes. É a famosa hora "H" do estica e puxa no mercado do futebol.

Não apenas nos grandes clubes, mas em todas as regiões do país, há muito mais contratações pendentes do que anúncios oficiais. Essa reta final exige de clubes, empresários e atletas decisões estratégicas no momento certo. Trata-se de um verdadeiro "jogo de xadrez" em busca do melhor negócio.

A análise das propostas vai além dos valores financeiros. Envolve o projeto do clube, a comissão técnica, os jogadores já contratados, o nível de visibilidade da equipe na próxima temporada e a reputação de bom pagador. Para a família do atleta, os atrativos da cidade também pesam na decisão. Tudo isso determina um "sim" ou "não".

Leão amplia a transparência azulina

O compromisso do Clube do Remo com organização e transparência na gestão tem sido fortalecido com a atuação do CEO André Alves. Embora o foco esteja nas finanças do clube, a ideia parece ter se estendido ao futebol, o que é digno de elogios.

Recentemente, o Remo anunciou que permitirá a presença de jornalistas e a gravação de imagens nos treinamentos. Obviamente, treinos considerados estratégicos seguirão restritos. Com isso, o Leão Azul rompe com modismos, criando normas que respeitam sua realidade e promovem maior conexão com a imprensa.

Baixinhas

O clube busca esfriar os rumores sobre a possível saída do atacante Nicolas, que estava próximo de uma transferência para o Vila Nova. Apesar de ter encerrado a temporada em baixa, Nicolas ainda possui contrato por mais um ano e potencial para recuperação. Marco Antônio: Vinculado ao Remo até o fim de dezembro, o jogador se apresenta para o início da pré-temporada. Ele também encerrará seu vínculo com o Bahia, que atualmente cobre parte de seu alto salário. Contudo, como seu desempenho não justificou os valores recebidos, sua permanência no Leão Azul dependerá de uma adaptação ao teto financeiro do clube, possivelmente por meio de um contrato de produtividade.

O lateral Bryan Borges, o volante Netinho e o goleiro Matheus Nogueira estão em tratativas finais para renovação. O clube também tenta manter Esli Garcia, mas o atacante já manifestou o desejo de atuar na Série A para aumentar suas chances de convocação para a seleção venezuelana. Imprensa Show: Sob a liderança de Paulo Caxiado, o time da imprensa esportiva, Imprensa Show, celebrará no próximo sábado seus 20 anos de história, com um evento especial em um sítio em Castanhal.