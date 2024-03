Hoje é dia de conforto, incômodo, angústia e desespero

Uma rodada para quem já está no céu (Paysandu, Tuna, Remo e Caeté, os já classificados), para os que estão no purgatório (Águia e Cametá, quase classificados, e o Santa Rosa, também bem encaminhado) e para os que lutam para fugir do inferno do rebaixamento, ainda com chance de classificação: Castanhal, Bragantino, São Francisco, Tapajós e Canaã.

A rodada de hoje no Parazão dá sensações de conforto para uns, incômodo ou angústia para outros e emoções extremadas para quem vai viver o desespero na luta para evitar a volta à 2ª divisão. Esses sentimentos vão se alternar durante os 90 minutos mais calorosos de todo o campeonato.

Ídolos: na volta de um, a saída do outro

Alguém discorda que Nícolas no Paysandu e Vinícius no Remo são os dois últimos ídolos em ação no futebol paraense? Felicidade os bicolores que curtem a volta do seu artilheiro, enquanto os azulinos já não tiveram Vinícius como "paredão" nas últimas temporadas e já não o terão mais no elenco.

No Papão, Nícolas faz parte de uma sucessão de ídolos. Foi antecedido neste século por Vandick, Robson, Iarley, Sandro e outros. No Leão, Vinícius é uma das raridades dos anos 2000, como Gian e Rogério Belém. Cabe discussão sobre Eduardo Ramos, Landu, Fábio Oliveira, Vélber e outros.

BAIXINHAS

* Dos times já classificados no Parazão, o Remo tem apenas dois atletas que já foram campeões pelo clube, os reservas Ronald e Paulinho Curuá. O Paysandu tem Nícolas e Vinícius Leite. O quase classificado Águia tem a base do time campeão de 2023.

* A Tuna conquistou o seu último título estadual em 1998. Muitos do atual elenco nem eram nascidos. O time de Júlio César Nunes vem causando esperança na torcida cruzmaltina. Vejamos!

* Faltam 49 dias para o início da Série D. Hoje, Águia e Cametá antecipam um dos confrontos. Vai ser em Marabá, com ambos os times precisando confirmar classificação no campeonato estadual. O empate classificaria os dois, mas quem vencer pode ter a vantagem do segundo jogo em casa no "mata-mata" da segunda fase.

* Dez clubes da Amazônia na Série D. Como o campeonato terá oito grupos regionalizados de oito clubes, um deles terá oito desses: Humaitá e Rio Branco do Acre, Trem do Amapá, Manauara, Princesa do Solimões e Manaus do Amazonas, São Raimundo de Roraima, Porto Velho de Rondônia, Cametá e Águia do Pará. Provável que os paraenses caiam num grupo de nordestinos.

* Uma decisão pessoal do técnico João Nasser Neto eliminou o risco de um embaraço ético no campeonato. O Paysandu negou o empréstimo dele ao Ssnta Rosa, time que Netão conduziu de volta ao Parazão. Então, ele pediu demissão e reassumiu o Santinha.

* Haveria embaraço na hipótese de Paysandu e Santa Rosa serem adversários num dos "mata-matas". Imaginem a fofoca com um funcionário do Papão comandando o adversário do Papão...! E se esse funcionário eliminasse o Papão?

* Nas oportunidades que teve como técnico do Remo, Agnaldo de Jesus tratou de lançar frutos da base, como o meia João Paulo e o atacante Rony. Lançará algum no jogo de Bragança, como o zagueiro Jonilson, ou fará aposta no centroavante Kanu, por exemplo?