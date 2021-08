Hoje, azulinos movidos pelo entusiasmo

Com a sua grandeza, o Vasco tem o poder de motivar os seus adversários nesta Série B, como é o caso dos remistas, hoje, no Baenão. Jogo especial, que sugere mais esmero, atenção, cumplicidade, esforço...

O Vasco dá sinais de ascensão desde a chegada do técnico Lisca. O Remo deu um salto com Felipe Conceição, mas está em fase de oscilação. Por isso, jogo de afirmação para ambos, com o time cruzmaltino tratando de voltar ao G4 e o Leão de se distanciar da zona do rebaixamento. Possibilidades iguais!

Na melhor das hipóteses, o Remo (13° colocado) avançaria uma posição na rodada. Na pior, desceria duas posições na classificação.

Papão mudou pra melhor ou pior?

Na ampla reforma do elenco, de 2020 para 2021, o Paysandu teve um único ganho, com o goleiro Vitor Souza. Na lateral-direita Júnior nem foi testado, Israel e Marcelo renderam abaixo de Tony. Leandro Silva é a nova esperança. Denilson está pouco acima de Micael.

No meio de campo, uns do mesmo nível e outros abaixo do que o Papão tinha na temporada passada. O ataque atual é flagrantemente inferior ao de 2020. E o time como um todo, em permanente reforma, também está abaixo nas questões táticas. No entanto, o Papão 2021 foi campeão estadual e está vivo na disputa do acesso à Série B. Ou seja, pode fechar o ano com saldo bem melhor que o Papão de 2020.

BAIXINHAS

* Leão Azul completa, domingo, 110 anos da reorganização. Foi uma recriação do clube, que passou de Grupo do Remo (regatas) para Clube do Remo. Três anos depois passou a ter futebol. Jogo contra o Vasco, na antevéspera do aniversário, pode ser a cereja ou a mosca do bolo.

* Com a recuperação de Thiago Ennes, o Remo recompõe a linha de zaga ideal e garante força nas laterais. O NASP deu mais uma prova de competência na breve recuperação de Ennes.

* Atacante bicolor Luan teve uma única atuação de destaque nesta Série C. Foi pelo Jacuipense, contra o Paysandu. Contratado pelo Papão, chegou como esperança e logo virou frustração.

* Já o ex-vascaino Marcos Júnior, que tem sido útil ao Remo, não pode ser acionado contra o Vasco por força de contrato. Para obter a rescisão, assumiu compromisso de não jogar contra o Vasco neste campeonato e fez constar no contrato com o Leão Azul.

* Ratinho e Bruno Paulista, que devem reaparecer no time do Paysandu contra o Jacuipense, são volantes de características distintas. Ratinho é intenso na marcação e corre com a bola. Bruno Paulista não é tão combativo, mas faz a bola correr, inclusive em lançamentos.

* Charles, ex-Remo, é o homem da camisa 24 no Jacuipense. O volante já tinha optado por esse número no Leão, ano passado, como forma de contribuir no combate à homofobia.

* Nos cruzamentos de "mata-mata" da Série D, hoje o adversário do Castanhal na próxima fase seria o Imperatriz. O time maranhense é dirigido por Samuel Cândido. O Japiim de Cacaio joga domingo, na cidade modelo, contra o GAS (Grêmio Recreativo Sampaio) de Roraima. E o Paragominas amanhã, em São Luís, contra o Moto Club.