História da Copa do Brasil começou com o Papão em campo

O Paysandu faz hoje, em Rondônia, o seu 87° jogo pela Copa do Brasil. Essa competição começou no dia nacional do futebol (19 de julho) de 1989, com o Papão em campo, na Gávea/RJ, contra o Flamengo de Zico e companhia nada limitada. O Mengão venceu por 2 x 0. O Papão já participou de 26 edições da Copa do Brasil, com 32 vitórias, 17 empates e 37 derrotas.

Vencendo ou empatando com o Ji-Paraná, hoje, 21h30, o Paysandu avança, fatura R$ 1.470.000,00 e enfrenta o Juventude/RS na próxima fase. Jogo valioso em todos os aspectos! No Ji-Paraná sobram entusiasmo e esperança. No Papão, alerta e confiança. Duelo em clima de decisão, com inegável favoritismo do time bicolor, mesmo em meio às surpresas que a competição já aprontou.

Remo volta a irritar

O São Francisco teve méritos, pela competência na marcação, mas o empate (1 x 1), ontem, se deveu mais à pobreza do futebol do Remo. Time óbvio em quase todas as ações! Em consequência ee muita pressão, Ricardo Catalá fora do Leão.

No último jogo sob comando de Catalá, o Remo foi incapaz de criar alternativas de jogo e aceitou a boa marcação do adversário. Assim mesmo, Ribamar fez diversas finalizações em cabeceios e errou todas. Matheus Anjos estreou e foi discretíssimo. O time azulino Ricardo Catalá renovou o débito e a descrença da torcida.

BAIXINHAS

* Dudu Capixaba, um nome que entra nos noticiários. Com o técnico Hélio dos Anjos cumprindo punição (9 jogos) imposta pelo STJD em competições da CBF, o auxiliar técnico comanda o time bicolor à beira do campo, hoje, em Rondônia. O clube fará nova tentativa de conversão da suspensão do técnico em pena social.

* Ji-Paraná, onde o Papão está, é um município de apenas 46 anos, com mais de 130 mil habitantes. Ji Paraná é polo industrial, educacional e agropecuário. É uma das cidades mais importantes da Amazônia. O time que hoje enfrenta o Paysandu tem 11 títulos estaduais.

* Conjuntura para os desgastes. Fora do time, Vinícius perdeu visibilidade em pleno ano de campanha eleitoral. Catalá virou "vilão", mas o fato é que Vinícius não vinha podendo cumprir os treinamentos em igualdade com os colegas. Vinícius merece todas as homenagens, como ídolo, e precisa agir como tal.

* Com a saída de Ricardo Catalá, o comando interino do Remo será de Agnaldo de Jesus na preparação para o jogo de Bragança, contra o Bragantino. Ontem mesmo começaram os oferecimentos de técnicos ao Leão Azul.

* Chutes de fora da área do volante Val Soares podem ser muito importantes, hoje, para o Paysandu. Dependendo do que seja o jogo, pela marcação do Ji Paraná ou pelas condições do gramado, os chutes de média distância podem ser decisivos, inclusive gerando rebotes.

* Quem diria?! Eliminado da Copa Verde na fase preliminar, perdendo em casa para o Rio Branco do Acre (2 x 0), o Águia frustrou a mesma torcida que empolgou uma semana antes, ao eliminar o Coritiba da Copa do Brasil.

* Substitutos dos técnicos recém-demitidos. Fábio Oliveira está substituindo Finazzi no Tapajós, e Marquinhos Taíra é sucessor de Rogerinho Gameleira no Bragantino. O Santa Rosa só deve decidir hoje quem vai substituir Rodrigo Reis.

* Parabéns aos nascidos em 29 de fevereiro, data que só se repete a cada quatro anos. Manoel Maria, paraense, ex-jogador e agora embaixador do Santos, é um desses aniversariantes para quem dedico a coluna de hoje.