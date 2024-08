Habilidades de coach pesam no sucesso de Rodrigo Santana; Sequência de "casca-grossa" para o Papão

Habilidades de coach pesam no sucesso de Rodrigo Santana

Em três meses, Rodrigo Santana fez uma radical transformação no Remo. Usando suas técnicas de coaching, ele reconstruiu as relações interpessoais no Baenão, colocou todos em sintonia no compromisso de turbinar o Leão. A luta que se desenhava contra rebaixamento evoluiu e agora é por classificação e acesso.

Ao mesmo tempo que transformou o ambiente, Rodrigo Santana deu identidade tática ao time. Se a classificação vem ou não vem, ninguém pode garantir. Mas o Remo chega à rodada mais decisiva no seu máximo em todas as valências, por méritos do seu líder. E se o Leão avançar de fase, terá plenas condições de subir.

Sequência de "casca-grossa" para o Papão

Avaí em ascensão, o líder Mirassol e o Goiás em sinais de reação. Sequência de "casca-grossa" para o Papão nas três próximas rodadas, justamente quando o time bicolor está há cinco jogos sem vencer. Como enxergar esse desafio?

Se tiver êxito, o Papão sacode a poeira e dá a volta por cima. Caso contrário, perde a distância que está em seis pontos para a zona de rebaixamento. O desafio surge com o time desfalcado em todos os setores, por suspensões (Edilson, Bryan Borges, João Vieira, Wanderson) e por lesões (Paulinho Boia, Léo Pereira, Lucas Maia) para o confronto com o Avaí. Hora para a força de grupo! Agora, é fundamental não só avançar na pontuação, mas também defender o ambiente, que já não está leve.

BAIXINHAS

* Em sete jogos, quatro assistências. O meia Juan Cazares já alcançou o lateral Edilson que tem 40 jogos na temporada. Os líderes de assistências na Série B, com cinco, cada, são o meia Benítez do América e o lateral Marcos Vinícius do Avaí.

* Rodrigo Santana pode operar no Remo o "milagre" operado em 2023 por Hélio dos Anjos no Paysandu. A diferença é de estilo. O azulino na diplomacia e o bicolor na sua marcante austeridade.

* São José-RS resolveu fazer dos últimos jogos na Série C uma espécie de vestibular para a Copa Gaúcha, última competição de 2024, e para a temporada 2025. O trabalho segue com o técnico Rogério Zimmermann, que está exigindo o máximo para definir quem fica e quem sai.

* Quando foi contratado pelo Paysandu, junto ao Fluminense, o zagueiro Luan Freitas, 23 anos, gerou altas expectativas. Porém, em seis meses participou de apenas seis jogos pelo Papão. Entrou em dois no Parazão, um na Copa Verde e em três na Série B.

* Sete jogos e cinco derrotas, 58,3% de aproveitamento. Esses números do Remo nos 12 jogos da "era" Rodrigo Santana, na Série C, superam a campanha do 5° colocado, Ypiranga (57,4%).

* Pendurados do Remo: Ligger, Bruno Silva, Giovanni Pavani, Matheus Anjos, Adsson, Kelvin, Pedro Vitor. Se algum deles receber o terceiro amarelo no sábado e o time se classificar, estará fora da abertura do quadrangular. Para a segunda fase os cartões amarelos dos não suspensos serão zerados.

* Sem Edilson, Bryan Borges, João Vieira e Wanderson suspensos, Léo Pereira, Lucas Maia e Paulinho Boia lesionados, o Paysandu acionou Michel Macedo, Netinho, Carlão e Edinho que estavam em Belém e hoje se integram ao grupo em Floripa.