Gringos podem virar "divisores de águas" no futebol paraense

Com oito estrangeiros confirmados e possibilidade encaminhada para mais um, o 111° Parazão vai ser o mais international da história. O paraguaio Jimenez, o colombiano Bocanegra, o venezuelano Robert Hernandez no Paysandu, que tem ainda o venezuelano D'Agostinho em testes. O ganês Dennis Brown e o nigeriano Elvis Egba no Tapajós. O uruguaio Lazaro Zoppi no Caeté, o colombiano Jefferson Murillo no Castanhal e o paraguaio Richard Franco no Remo. Os gringos podem ser "divisores de água" no futebol paraense.

Se a legião estrangeira fizer sucesso, teremos mais e mais gringos nos nossos times. Caso contrário, a opção será condenada e as portas fechadas. Afinal, futebol tem seus modismos e esse pode ser mais um. Por enquanto, o fato é que "tenemos un parazon como ningún otro".

Campo aberto nas primeiras edições do Parazão

O futebol paraense ganhou o seu primeiro estádio em 1914, o atual "Curuzu", na época da empresa Ferreira & Comandita. Antes, foram disputados três campeonatos paraenses em campo aberto, cercado de corda, em São Braz. O União Esportiva conquistou os dois primeiros e o Remo o terceiro.

Este ano celebramos a reabertura do Mangueirão, que volta no conceito de arena, sem fosso, sem muros, praticamente bloqueios entre as cadeiras e o gramado. Tal como na época das cordas no campo aberto, não invadir será uma questão de consciência. Se bem que agora há plantão do Judiciário para punição imediata aos infratores, em transação penal.

BAIXINHAS

* Apesar de muitos elogios ao potencial de Juan Pitbull, 18 anos, fruto do próprio clube, o Paysandu contratou Juan, jovem lateral esquerdo do Goiás. Outros da base no elenco bicolor: goleiro Cláudio Victor, zagueiro Lucas, volantes Erick e Felipe, meias Júlio César e Riquelme, atacante Roger.

* No Remo, Marcelo Cabo chama o zagueiro Jonilson e os volantes Henrique e Thiago Renan, do sub 20 que fez sucesso na Copa SP, para o elenco principal. Já estavam no grupo o lateral Luizinho e o atacante Ricardinho, além de Pedro Sena que subiu ano passado.

* Eltinho já calou a Curuzu, jogando pelo Juventude/RS. Com gol de falta deu vitória ao time gaúcho (1 x 0) na Série C de 2019. A esperança dos bicolores é que ele funcione a favor em cobranças de falta, uma das suas principais virtudes.

* Pelas impressões iniciais do time do Remo, a titularidade do meia Soares é questão de tempo. Só precisa melhorar a sua contribuição sem bola, na recomposição e marcação. O cearense é o maior talento do setor.

* Só quatro estádios aptos para público na abertura do Parazão: Baenão, Curuzu, Souza e Navegantão. Ipixunão vetado. Demais, liberados para jogos, mas sem torcida.

* Obras do Modelão estão muito atrasadas. A empresa vencedora da licitação deixou tanto a desejar que o contrato foi rescindido e está sendo substituída. Enquanto isso, o Castanhal vem sendo célere nas obras do seu complexo esportivo e vai jogar em casa contra o Águia, domingo.

* Fim das férias, início de mais uma temporada da coluna, com papel a cumprir e esperanças renovadas de glórias para os nossos clubes. Que Deus queira!