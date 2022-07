Mais três pontos e o Paysandu estará garantido na segunda fase da Série C. Com mais três, a classificação já será muito provável. A campanha expressa o potencial para o acesso, mas, como bem alerta o técnico Márcio Fernandes (ilustração), isso não basta.

Aos olhos dos mais apaixonados e atuantes nas redes sociais, é como se as críticas virassem ofensas. Todos tornados intocáveis. Aí mora o perigo! O Papão está bem encaminhado sim, mas precisa de cobranças para seguir nos trilhos. Qualquer coisa diferente suscita as vaidades e suas consequências.

Com a classificação engatilhada e o ambiente leve, tudo segue favorável, desde que a postura competitiva seja mantida. Assim, será correto dizer: Glória, teu nome é Papão.

Remo, mais para risco ou para esperança?

O Leão Azul está apenas dois pontos abaixo do G8, mas, a julgar pelo desempenho pavoroso na derrota para o Atlético Cearense, já cabe mais preocupação com os quatro pontos de distância para a zona do rebaixamento do que esperança de classificação.

Gerson Gusmão conseguiu piorar o time que já não era confiável com Paulo Bonamigo. O empobrecimento do Remo em campo é flagrante. Gusmão resolveu “chutar o balde” ao falar em descompromisso de “alguns atletas”. Isso é gravíssimo e exige atitude proporcional da diretoria. A crise está instalada e pesa nos ombros de todos os compromissados, principalmente da alta direção. Essa é a semana mais tensa do ano para os azulinos, enquanto miram o jogo contra o ABC.

BAIXINHAS

* Mikael e Genilson vão cumprir a segunda suspensão por cartões amarelos. José Aldo está suspenso por cartão vermelho e segue pendurado nos amarelos. O Paysandu vai sofrendo consequências por excesso de cartões.

* “É difícil jogar errando tanto”... A frase de Gerson Gusmão é legítima pelos tantos erros de passe e de decisão dos atletas em campo. Mas o técnico também entra nesse pacote pelos erros de escalação e de substituições. E ainda ficam dúvidas sobre a sua gestão de pessoas.

* Goleiro Jorge Panzeti, zagueiro Keven, lateral Laílson e os atacantes Rodrigo Pimpão e Fernandinho. Essa é a lista (extraoficial) dos excluídos no Remo sob acusação de descompromisso. Atitude do clube com recado direto de alerta

para os demais atletas do elenco.

* Robinho está nos seus melhores dias na Curuzu. Um reserva com status de talismã. O atacante cearense está entrando e decidindo na equipe do Paysandu. Robinho demorou para “acontecer” no Papão e já se tornou peça utilíssima.

* Remo já tomou 19 gols nesta Série C. Média de 1,46 por jogo. Piores, só Atlético Cearense (26), Campinense (22), Brasil de Pelotas (21) e Altos (21). “São Vinícius” vive o inferno astral com as falhas capitais. Leão em ebulição!

* Se Vinícius for mesmo para o banco, no Remo, a torcida azulina verá em ação, domingo, um goleiro de 27 anos, 1,89m e rodagem em clubes sem grande expressão. Zé Carlos, porém, foi contratado pelo Remo por ótimas atuações pelo Águia no Parazão. Embora seja catarinense, Zé Carlos começou a carreira no Mato Grosso.

* Para avançar à segunda fase da Série D sem depender de outros resultados, o Castanhal terá que vencer o líder Moto Club, domingo, em São Luis, no fechamento da fase classificatória. Se empatar vai depender. Se perder, vai se despedir.