Foi na “cozinha” que o Leão renovou o gás; Papão: derrota em noite de impotência

Foi na “cozinha” que o Leão renovou o gás

No futebolês, organizar a defesa é organizar a “cozinha”. O Remo viveu esse processo gradativamente. Se nos 18 jogos o time azulino tomou 23 gols (média de 1,27), nos últimos cinco jogos foram só três (média de 0,6). Isso ocorreu pela melhora na performance física. Time mais intenso, mais organizado, mais competitivo. Gás renovado! O Remo, que era tão vulnerável, tornou-se um time consistente.

Amanhã, mais do que nunca, o Leão terá que ser competente no seu sistema defensivo para se impor em Porto Alegre. Afinal, o São José-RS, que ao longo do campeonato foi “carne assada”, virou “carne de pescoço” (dois empates fora e uma vitória em casa nas últimas três rodadas) e não dará vida fácil aos remistas. Sábado tenso nessa disputa por classificação, mas com possibilidade de o Leão avançar até mesmo com derrota.

Papão: derrota em noite de impotência

O Paysandu dá imposição física e do jogo ofensivo não existiu ontem. O Avaí nem precisou ser intenso ou arrojado para vencer: 1 x 0. Sem vitalidade e sem padrão tático, o Papão se deixou dominar e nem ameaçou.

As lesões de Borasi e Quintana mantiveram a rotina de perdas, dentro da elevada fadiga muscular que compromete a performance da equipe. O Papão não consegue ser tático para dosar energias e nem intenso para se impor fisicamente. A atuação em Florianópolis acendeu a luz do alerta. Sem vencer há seis jogos, segunda-feira o time bicolor recebe o Mirassol na Curuzu.

BAIXINHAS

* Fecha-se hoje o prazo para inscrição de atletas na Série C. O Remo pretendia contratar, mas ficou prejudicado pelo fato de ainda não ter garantido a classificação. Na Série B, do Paysandu, o prazo final será dia 20 de setembro.

* Lateral Diogo Batista, do Remo, faz 21 anos na próxima quinta-feira. Amanhã ele vai fazer o 12º jogo vestindo azul marinho. Mineiro de Januária, o jovem atleta está emprestado pelo Coritiba ao Leão até o final da campanha azulina na Série C.

* Mirassol trazendo a Belém o volante Rodrigo Andrade, fruto do Paysandu, que vai enfrentar o clube de origem. Rodrigo Andrade está no clube paulista cedido pelo Vitória. Não é titular, mas tem entrado frequentemente no time. O Mirassol tem ainda o atacante Iury Castilho, que foi alvo recente do Papão ao deixar o Vitória.

* Desde de 2016 o Remo esteve em oito edições da Série C e uma da Série B. A única vez que avançou à segunda fase da Série C foi na temporada 2020, quando subiu. Foi numa reação, como agora, sob comando de Paulo Bonanigo.

* Copa do Mundo do futebol feminino (2027) em Belém depende apenas do aval da FIFA, no cumprimento de formalidades. CBF escolhe o Mangueirão também para o jogo do campeão da Série A contra o campeão da Copa do Brasil, na Supercopa. Show!

* Uma emergência por grave problema de saúde na família forçou o presidente do Remo a cancelar viagem a Porto Alegre. Antônio Carlos Teixeira está representado na delegação azulina pelo vice Glauber Gonçalves. O Remo ofereceu ao elenco R$ 300 mil pela classificação, e deve aumentar o prêmio por acesso, que está em R$ 2 milhões.

* Pavanni tomou cinco cartões amarelos em 10 jogos na Série C e está há sete jogos pendurado. É um jogador que teve grande evolução física e cresceu à medida que Rodrigo Santana organizou o time. Pavani parou de tomar cartões e tornou-se um real construtor de jogadas. Está na melhor fase da carreira.