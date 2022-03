Engatilhada a 62a decisão estadual com Re-Pa

Das últimas 16 edições do Campeonato Paraense, só quatro tiveram decisão entre Remo e Paysandu: 2014, 2017, 2018 e 2020. Em toda a história, deu Re-Pa em 61 decisões estaduais, e parece estar engatilhada a 62a.

O Paysandu já é praticamente finalista. A vitória por 3 x 1 em Marabá deu uma vantagem que o Águia só supera por milagre, amanhã, na Curuzu. Além da questão dos números, a vitória deu moral ao time bicolor, que restabeleceu a lua-de-mel com a torcida na perspectiva do tricampeonato. Como o Remo também está com a classificação encaminhada, a reta final do Parazão já vai ganhando clima de Re-Pa. Hoje, a Tuna vai tratar de negar essa tendência e se inserir na decisão, tal como em 2021.

Leão só não será finalista se perder a invencibilidade

Como joga pelo empate, o Remo está a um passo de se tornar finalista e candidatar-se ao 15° título estadual invicto. Se perder a classificação para a Tuna, perde também a invencibilidade de 18 jogos. Essa série tem

o último jogo na Série B, cinco na Copa Verde e os 11 deste estadual. Isso significa que no último sábado o time azulino superou a marca construída na temporada passada (17 jogos), quebrada pelo Atlético Mineiro (2 x 0) na Copa do Brasil, em Belém.

Hoje, 20 horas, no Baenão, o Remo enfrenta a Tuna pela classificação à final e para sacramentar a reconciliação com a torcida. A vantagem de jogar pelo empate é muito significativa, mas a bravura da Tuna mantém a disputa aberta e a invencibilidade ameaçada. A noite promete...!

BAIXINHAS

* No futebol há 111 anos, o Remo completa hoje 4.500 jogos na sua história. O primeiro foi contra o Guarani (0 x 0) no campo da Praça Floriano Peixoto, em 21 de abril de 1913. Segundo o pesquisador Orlando Ruffeil, a primeira camisa remista tinha listras horizontais em azul marinho e branco.

* Serginho vai se convertendo em autêntico reforço para o Paysandu. Inteligente e dinâmico, está se encaixanhando muito bem no time. O atleta, de 31 anos, surpreende com a rápida adaptação de quem estava há seis anos no futebol asiático.

* Paulo Bonamigo está desenhando uma dobradinha promissora para o lado direito do Remo, com Ricardo Luz e Roni. Assim, explora a intensidade de Roni na marcação e cria uma jogada forte para cruzamentos. No sábado funcionou muito bem.

* Paulo Rangel, artilheiro da Tuna e do campeonato com sete gols, tem uma vida luso-brasileira no futebol. Fruto da base tunante, aos 18 anos foi para Portugal. Nos cinco primeiros anos de carreira profissional jogou nos portugueses Boavista, Varzin, Gondomar, Maia e Louzada. Está na terceira passagem pela Tuna. Hoje tem no currículo 32 clubes de cinco países e três continentes.

* Ao completar 200 jogos pelo Remo, no último sábado, Vinícius se posicionou entre poucos na história do clube. Das duas primeiras décadas do século, o mais próximo é Levy, agora no Águia, com 171 jogos. Em seguida, Adriano Paredão com 168, Marlon com 165 e Eduardo Ramos com 137.

* Remo x Cruzeiro, tom místico no duplo duelo pela Copa do Brasil. Cruzeirenses se incomodam com o intrigante histórico de seis derrotas para o Leão. Para os remistas, uma esperança a mais de êxito, apesar das credenciais do clube mineiro