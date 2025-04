Empate! Leão teve resultado melhor que a performance

Insosso no primeiro tempo, o Remo foi apimentado no segundo, com um homem a mais em Ribeirão Preto. Faturou seu 5° ponto na Série B, num empate em 2 x 2 com o Botafogo.

O resultado foi melhor que a performance dos azulinos. O Leão só rendeu depois da expulsão de um atleta adversário. Empatou na persistência. Volta para Belém com moral para enfrentar o Coritiba na próxima segunda-feira, quando terá a possibilidade de entrar no G-4 do campeonato.

Papão multinacional, uma piada de mau gosto

Dos oito estrangeiros do Paysandu, só o uruguaio Quintana e os paraguaios Martínez e Delvalle são titulares — mas sem grande aprovação. O também paraguaio Jorge Benítez é admirado pela bravura e vem fazendo por merecer melhor atenção do técnico Luizinho Lopes.

O argentino Martín Borasi caiu nas graças da torcida no ano passado, mas, estranhamente, este ano tem sido mantido na reserva. Os outros três nem são notados. O zagueiro Joaquín Novillo jogou 8 minutos em um mês e meio. O volante equatoriano Espinoza foi discreto quando teve chance. E o atacante chileno Matías Cavalleri é uma figura apagada. Enfim, Papão multinacional só funcionou até agora como piada de mau gosto.

BAIXINHAS

Adailton não evoluiu fisicamente. Já se foram três meses e meio de temporada, e o atacante remista continua com sua resistência limitada a 30 minutos de jogo, como vimos novamente ontem. Com a vida financeira resolvida, em final de carreira, Adailton parece não ter ambição nenhuma por titularidade — embora se comporte como um guerreiro no seu curto tempo em campo.

O Paysandu anuncia que, na reabertura, em junho, a Curuzu já terá um sistema de biometria para leitura facial dos torcedores. Um grande avanço, que vai servir à segurança e à ordem no estádio, como também ao marketing do clube. Pelo menos é o que se espera!

A Lei Geral do Esporte dá prazo até 22 de maio de 2026 para a instalação dessa ferramenta nos estádios brasileiros com 20 mil ou mais lugares. A Curuzu está abaixo, com 16 mil lugares, mas o Paysandu se antecipa e vai merecer aplausos.

O Mangueirão, por força da lei, terá seu sistema para a próxima temporada. A biometria já é uma grande aliada da segurança pública nas arenas do Palmeiras e do Athletico Paranaense. No Palmeiras, a engrenagem digital é sucesso como propulsora do programa Sócio Torcedor.

Diogo Batista, lateral que fez 18 jogos e um gol pelo Remo no ano passado, na Série C, está sem espaço no Coritiba. Ele cumpriu empréstimo no Água Santa, time que foi rebaixado. DB fez sete jogos e um gol no Campeonato Paulista.

Em dezembro, o Remo até queria trazer Diogo Batista de volta, mas o Coritiba preferiu colocá-lo na vitrine do Paulistão. Agora, o Leão tem quatro laterais-direitos (Kadu, Marcelinho, Thallys e Pedro Costa), e o jovem atleta, de 21 anos, está esquecido no clube que o revelou.

Papão sem Rossi contra o Operário, amanhã. O atacante saiu contundido do jogo contra a Chapecoense e está sob cuidados médicos para jogar na quarta, contra o Goiás. Rossi era jogador do Operário em 2015, na decisão de acesso à Série C contra o Remo. Era reserva.

Votos da coluna aos leitores de uma Sexta-feira Santa rica em harmonia, reflexões e bênçãos.