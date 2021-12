Empate eleva a cotação do Remo na decisão da Copa Verde

Os primeiros 30 minutos deram a impressão de que o Remo não resistiria, mas não só resistiu como foi melhor no segundo tempo e fez do goleiro do Vila Nova um dos destaques do jogo. O empate em 0 x 0 eleva a cotação do Leão Azul para a finalíssima, sábado, com a torcida azulina mais confiante do que nunca.

Como a decisão está em condições de igualdade, o Remo vai ter a força da torcida para se agigantar e se impor. Mas o Vila Nova tem time suficiente para superar a pressão e ser campeão. Portanto, decisão aberta e plena de emoções, sábado, no fechamento da Copa Verde/2021.

Leão e Papão no pacote da homofobia

Cenário histórico de discriminações, cada dia mais o futebol serve de instrumento na luta contra a desigualdade social. Remo e Paysandu, lamentavelmente, são protagonistas nos casos de homofobia e injúria racial, no que estão os casos mais frequentes.

Denunciados ao STJD, juntos com outros seis clubes, por uma organização do movimento LGBTQIA+, os dois rivais paraenses poderão ir a julgamento por gritos homofóbicos de torcedores nos dois recentes Re-Pas. O Remo já havia sido denunciado pelo Goiás por manifestações homofóbicas contra o atleta Nicolas.

Tal como na Inglaterra, que deu exemplos ao mundo, no Brasil o futebol vai educar o público através da punição aos clubes. Contestar é perda de tempo. O melhor é se adequar e aderir. Isso faz parte das obrigações sociais dos clubes.

BAIXINHAS

* O que os clubes devem fazer para evitar ou suavizar punições? Devem usar o poder de comunicação em campanhas de conscientização, mobilizar os torcedores para a vigilância de uns aos outros e entregar os infratores à Polícia.

* Os procedimentos preventivos seguem a mesma linha que amenizou o problema do arremesso de objetos ao campo, mas que voltou a ocorrer com frequência nessa volta do público aos estádios. Tanto que o Papão já foi punido com a perda de dois mandos futuros.

* Neto Pessoa na mira do Criciúma. Outros clubes observam o artilheiro, cujo contrato com o Remo termina na próxima semana. O Leão fará de tudo para mantê-lo no Baenão, apesar da vitrine inferior, na Série C.

* Time em que Marcio Fernandes (Marcinho) jogou pelo Paysandu em 1981: Sérgio Gomes; Aldo, Sabará, Marcos, Ângelo; Paulo Robson, Carlinhos Maracanã, Edésio; Evandro, Chico Espina e Marcinho. Outros da época: Roque, João Alfredo, Admilton, Luis Augusto, Juca Show.

* A Tuna é suas modestas contratações. Jayme, Léo Rosas e Alexandre Pinho estão de volta. Fidélis vai ser cara nova no time que terá o comando do jovem técnico Emerson Almeida. A Tuna fará amistoso no dia 18, em Capitão Poço.

* De férias em Belém, o meia Rodrigo Andrade, fruto do Paysandu, que defendeu o Guarani na Série B, está preparando a cabeça e a conta bancária para jogar na Arábia Saudita, na próxima temporada.

* Anderson Uchôa viajou de férias com proposta do Remo para voltar, mas vai esperar o que o mercado pode lhe oferecer. O zagueiro Rafael Jansen deve ir para o Ituano, chamado por Mazola Júnior.