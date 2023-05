Em jogo feio, Papão fez o bastante para vencer

Correria, passes errados e encontrões marcaram o primeiro tempo. O jogo melhorou no segundo tempo, por melhor desempenho do Paysandu, que venceu por 2 x 0 e garantiu vaga na próxima Copa do Brasil.

A conquista foi do favorito, que fez a obrigação. O Papão fez algum crédito para o jogo de domingo em Volta Redonda, pela Série C, contra o Voltaço. O Cametá fechou a sua temporada com vaga na Série D e campanha digna no Parazão.

A missão de Cortez é ou não é possível?

Na série de derrotas que derrubou Marcelo Cabo, o Remo tomou 10 gols em cinco jogos. Na temporada toda, 29 gols tomados em 26 jogos. Os números denunciam a inconsistência de um sistema defensivo. Não é uma questão dos zagueiros, volantes e laterais. É do sistema todo.

Mesmo sem tempo para trabalhar, Fábio Cortez pode fazer a diferença na decisão contra o Águia se tornar o time mais compacto e mais solidário. Fundamentalmente, precisa acelerar as transições defensiva e ofensiva, para que o Remo tenha contundência ao atacar e consistência ao se defender. A missão de Cortez é possível, desde que acerte na escalação, no plano de jogo e tenha a cumplicidade dos atletas.

BAIXINHAS

* No Águia, Mathaus Sodré chega à decisão com o time pronto em todos os aspectos e com a vantagem do empate. O zagueiro Davi Cruz simboliza o time inteiro com sua história no futebol.

* Davi Cruz, 26 anos, é um caso de persistência. Sofreu booling nos campos, quando garoto, por não levar tanto jeito. Insistiu, treinou muito, incentivado pela família, e este ano vingou como zagueiro/artilheiro no Águia: 4 gols em 17 jogos. Um vitorioso!

* Termina hoje o prazo do contrato de intenção de Hélio dos Anjos com um clube árabe. Se a contratação não for confirmada, ele se dispõe a negociar com o Remo, que, por sua vez, encaminha negociações com outros técnicos.

* Agnaldo de Jesus, coordenador técnico, é o ponto de apoio de Fábio Cortez no comando do Remo para a decisão do título estadual. Cortez era técnico interino do Vasco no empate (2 x 2) com o Remo na Série B/2021, em São Januário.

* Atacante Stefano Pinho, que veio dos Estados Unidos, é mais uma aposta internacional que o Papão elimina, depois do colombiano Bocanegra, do paraguaio Jimenez e do venezuelano Robert Hernadez.

* Resta no elenco bicolor o "imexível" D'Agostinho, venezuelano que nem estreou. Ele é a mais estranha das contratações do Papão na temporada. No entanto, há mais dispensas engatilhadas na Curuzu.

* Domingo pela manhã, decisão do campeonato de futebol do Cassazum: Tarjeta Vermelha x Tarjeta Branca. Disputa, premiação e confraternização.