Em Cametá, o jogo nº 70 de Hélio dos Anjos pelo Papão

Hoje, em Cametá, Hélio dos Anjos estará no seu 70° jogo oficial pelo Paysandu, somadas as três passagens dele pelo clube: 7 em 2002, 44 em 2019/2020 e 18 em 2023/2024. Esses dados foram obtidos no ogol (site de estatísticas do futebol), que só computa jogos oficiais.

O fato de completar 70 jogos oficiais no comando do Papão deve ter significado especial para Hélio dos Anjos, que está cada dia mais identificado com o bicolor, já posicionado entre os principais técnicos da história do clube. Nesta temporada, ele tem missões grandiosas: levar o Paysandu ao 50° título estadual, ao 4° título na Copa Verde e campanhas dignas na Copa do Brasil e na Série B.

Projetos e desafios à parte, a marca do jogo 70, hoje, torna ainda mais importante a vitória para o líder invicto do campeonato, e não menos importante para o adversário.

Jogadores mais altos do futebol

Ninguém no mundo supera os 2,08m do gigante belga Kristof van Hout, 31 anos, goleiro do Delhi Dynamos, da Liga Indiana. Dos jogadores de linha, o recordista é o britânico Kyle Hudlin, 23 anos, com 2,06m, atacante do Huddersfield Town, da Championship Inglesa.

No Brasil, o gigante máximo é Carlos Miguel, goleiro reserva do Corinthians, com 2,04m. No Pará, a investigação ainda não está concluída. Quem está em destaque é o gaúcho Lucas Maia, 30 anos, zagueiro do Paysandu, com 1,92m.

BAIXINHAS

* Se o tamanho ajuda o zagueirão Lucas Maia a impor respeito diante dos atacantes, não serviu para intimidar assaltantes em Belém. Do alto de 1,92m ele ouviu e cumpriu ordem para entregar o celular a bandidos, na Sacramenta, ao sair de uma farmácia. O fato ocorreu no dia 14 de janeiro.

* Tamanho de jogador virou pauta na coluna depois da descoberta de que o atacante bicolor Edinho, com 1,58m, é o atleta mais baixo em atividade no Brasil e o 5° no mundo. O mais baixinho do futebol mundial também é brasileiro, o alagoano Elton Arábia, com 1,54m. Ele joga no futebol asiático.

* Além do recém-chegado meia Matheus Anjos, também ainda não estrearam no Remo o goleiro Léo Lang e o zagueiro Bruno Bispo. Matheus Anjos, ex-ABC, veio para disputar posição com Camilo, mas nada impede que joguem juntos.

* Júnior Amorim, técnico do Cametá, hoje adversário do Paysandu, foi atacante do Papão em 2003. Fez nove jogos e um gol. No ano seguinte foi campeão estadual pelo Remo. O Cametá é o 12° clube dele na carreira de treinador.

* Muito lamentada no Remo a lesão muscular do meia Jaderson. Menos mal que é lesão grau um. Em duas semanas deverá ficar apto para jogar. É um atleta de força e vibração, que já está nas graças da torcida.

* Hélio dos Anjos tem absoluta razão quando diz que futuros adversários na Série B têm vantagem na preparação, por estarem em campeonatos estaduais mais difíceis. De fato, o Parazão não testa o bastante nas questões técnicas e táticas, mas exige muito das valências físicas.

* Echaporã teve um começo empolgante no Remo, saiu de cena e agora vê o garoto Felipinho despontar no espaço que era dele, onde Kelvin também é candidato. Excelente concorrência!