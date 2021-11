Dupla Re-Pa em parcerias fora do comum

O Remo decidindo o futuro no Campeonato Brasileiro e na Copa Verde sob as ordens de um técnico emprestado pelo Mirassol/SP, Eduardo Baptista. O Paysandu festejando o acesso do Goiás à Série A pelo bônus (R$ 900 mil) previsto no empréstimo de Nicolas. Parcerias fora do comum, com resultado já garantido para o Papão e encaminhado para o Leão.

Com o extra que vai receber por Nicolas e na expectativa de bilheterias de Re-Pa na Copa Verde, o Paysandu vai ganhando um gás financeiro emergencial para os encargos de fim de ano. O Remo está mais preocupado em não perder os milhões da Série B para 2022, mas com ambição também pelo título que ainda não tem, dá Copa Verde.

Leão, um olho lá e outro cá

Hoje, contra o Manaus, o jogo da habilitação para dois Re-Pas na Copa Verde. Domingo, o jogo do ano, contra o Confiança, no fechamento da Série B. O Leão Azul está com um olho lá e outro cá, nesta semana plena de emoções.

O time mesclado, com maioria titular, como Eduardo Baptista prefere, é plenamente capaz e tem um relativo favoritismo para avançar na CV. O Manaus, depois de muitas perdas, está com apenas 17 jogadores em Belém, mas muito determinado a se classificar. A decisão de hoje já testa os corações azulinos para o que virá no domingo, na jornada de torcer pelo Remo e, ao mesmo tempo, secar os concorrentes Londrina (contra o Vasco) e Vitória (contra o Vila Nova). Se o Leão vencer, estará livre do rebaixamento. Se empatar, vai precisar que o Londrina não ganhe do Vasco. Se perder, vai depender de empates ou derrotas do Londrina e do Vitória.

BAIXINHAS

* Confiança já rebaixado, Vasco e Vila Nova sem risco e sem chances, serão os fiéis da balança na decisão de rebaixamento na Série B. Vão entrar em campo com missão de honrar os interesses de terceiros e a própria dignidade. Fita métrica da ética em campo!

* Três desfalques no Londrina: zagueiro Marcondes, lateral-direito Matheus Bianqui e o atacante Salatiel, suspensos por cartões amarelos, não vão enfrentar o Vasco. No Vitória quem está suspenso é o volante João Pedro. Por cartão vermelho, não enfrenta o Vila Nova.

* Lateral Dudu Mandai e o volante Julio Rusch, atletas do Remo na temporada passada, voltam hoje ao Baenão como adversários. Dudu fez apenas 11 jogos pelo Leão numa temporada inteira e tem 25 pelo Manaus. Rusch fez 23 pelo Leão e tem 9 pelo Gavião do Amazonas.

* Clubes de futebol avançam na cruzada contra o racismo. Sete clubes da Série A (Bahia, Bragantino, Ceará, Corinthians, Cuiabá, Internacional e Palmeiras) estão incluindo cláusula nos contratos prevendo multa, suspensão e até demissão, por atos de injúria racial ou de racismo.

* Óbvio que o exemplo vai ser seguido por outros clubes, e é importante que clubes paraenses abracem a ideia. É importante que essa patrulha comportamental envolva também a questão da homofobia. Melhor ainda se a Justiça Desportiva local (TJD) também cumprisse o seu papel nessa cruzada.

* A Segundinha e os seus episódios peculiares. O Parauapebas utiliza atleta irregular, o São Raimundo aciona a Justiça Desportiva, mas não pagas as taxas processuais. Moral da história: Parauapebas mantido como adversário do Caeté na semifinal da Série B paraense, sexta e quarta-feira. Mas o São Raimundo não se dá por vencido, alegando que notícia de infração (recurso que usou) não tem taxas a pagar.