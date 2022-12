Duas semanas de vantagem para o Leão

Quando o Paysandu receber os atletas para exames clínicos, o Remo já terá cumprido duas semanas de atividades. Quando o Papão sair de Belém para a pré-temporada, o Leão já estará voltando. Que diferença isso deve fazer?

Como os dois elencos têm praticamente a mesma proporção de reforma, o Remo deve cumprir etapas completas da preparação básica. O Paysandu não fará o trabalho básico ideal e vai completá-lo durante as primeiras rodadas do campeonato, como já fez este ano. O maior risco é de lesões, como no caso de Bileu, que se contundiu ainda na fase classificatória, precisou de cirurgia e está em recuperação.

O Remo começou antes de todos os outros clubes do campeonato. Se aproveitar bem o tempo, iniciará o campeonato alguns degraus acima, apesar da ampla reforma no time.

Vandick assina como executivo no Papão

O Paysandu anunciou que funcionaria sem executivo de futebol no período do campeonato estadual, embora tendo Vandick Lima, formado e habilitado na função pela CBF. Ontem o clube resolveu a questão. Vandick assinou contrato como executivo, cargo que já desempenhou no Águia e no Carajás/Parauapebas.

Assim, Lecheva está mantido como coordenador técnico. Vandick assinou ciente de que se não der certo, o clube contrata outro executivo, ele vai para a coordenação e Lecheva para o comando do futebol de base. Robgol e Zé Augusto são os outros dois ídolos na equipe diretiva do futebol, comandada pelo vice-presidente Roger Aguilera.

BAIXINHAS

* Vandick Lima faz questão de dizer que o técnico Márcio Fernandes está muito presente nas decisões da formação do elenco. Sendo assim, podemos acreditar que os atletas contratados preenchem requisitos para o modelo de jogo planejado pelo técnico. Ainda bem!

* Quando as contratações atendem a um modelo de jogo, o encaixe tático tende a ser mais rápido e mais consistente. No Remo Marcelo Cabo chegou a explicar em entrevistas o seu projeto tático e apontou jogadores com as características necessárias.

* Remo aproveitando a fase de testes dos atletas no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) para apresentar a equipe científica. Já se pronunciaram o fisiologista Erick Cavalcante, o fisioterapeuta Marquinhos Silva, o nutricionista Caio Paiva, cardiologistas Henrique Custódio e Ismael Pamplona.

* Enquanto os colegas curtem férias, o bicolor Ricardinho trabalha regularmente com personal trainer. Deve chegar tinindo à pré-temporada e mais ainda ao campeonato estadual. O "maestro" está muito determinado a fazer em 2023 o que ficou devendo, por grave lesão, em 2022.

* Charles Dias, atacante paraense de 38 anos, filho de Careca, ponta de Paysandu e Remo nos anos 80, está na última temporada como atleta. Depois de brilhar na elite espanhola, Charles resolveu pendurar as chuteiras jogando pelo Pontevedra (3a divisão) por ser o clube que lhe deu a primeira oportunidade no país. Ídolo no Pontevedra, vai ter um cargo para seguir trabalhando no clube.

* Decisão da Copa do Mundo vai ter as cores do Re-Pa. França com camisa azul marinho, que lembra o Remo. Argentina com camisa alviceleste que lembra o Paysandu. Re-Pa dos sonhos, depois do pesadelo que a Seleção Brasileira nos impôs.