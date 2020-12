Duas fortalezas em campo no Re-Pa

Nos 17 jogos o Remo só tomou 10 gols. É o time menos vazado de toda a Série C. Nos últimos 7 jogos, o Paysandu só tomou gols do Santa Cruz (dois) e do Manaus (um) e é o time menos vazado da segunda virada do campeonato. O Re-Pa, sábado, terá essas duas fortalezas em campo. Em matéria de consistência defensiva, a regularidade do Leão e o incrível crescimento do Papão.

O sistema defensivo explica esse sucesso da dupla Re-Pa. As funções defensivas estão em todos os setores. Marcação efetiva que contrasta com o Re-Pa anterior, jogaço de cinco gols e goleiros muito acionados. Assim, podemos ter esperança de novo grande clássico no sábado e confiança em ambos na missão do acesso, nos quadrangulares, de 12 de dezembro a 17 de janeiro.

Poupar ou não poupar os pendurados?

Tony, PH, Juninho, Nicolas, Uilliam Barros, Serginho, Alex Maranhão e Wesley Matos no Paysandu. Mimica, Marlon, Lucas, Gelson e Wállace no Remo. Treze jogadores pendurados em cartões amarelos. Poupá-los ou não poupá-los no Re-Pa?

A decisão já deve estar tomada de ambos os lados, mas, certamente, será mantida em sigilo até o último momento. Até lá, haja especulações, aprovações e reprovações! Aposto num meio termo. Nem todos poupados. Afinal, o Re-Pa tem o poder de arrumar e de desarrumar, gerar crédito e débito. Assunto muito sério!

BAIXINHAS

* Augusto, Felipe Gedoz, Eron, Salatiel e Wellison no Remo, Jefinho, Vitor Feijão, Marlon, Carlão e Debu no Paysandu. Jogadores que vão encarar o primeiro Re-Pa. Em contraste com os novatos, o azulino Eduardo Ramos e o bicolor Perema são os mais rodados no clássico.

* Em 2014, quando era auxiliar de Mazola Júnior, que estava suspenso, João Brigatti comandou o Papão num Re-Pa: 3 x 3. Ano passado, como técnico efetivo, ganhou por 3 x 0 e dias depois foi demitido pelo Papão. Sábado, Brigatti volta a trabalhar no clássico paraense, com o moral de quem reabilitou o time no campeonato.

* Nos cinco Re-Pas já disputados nesta temporada, o Papão acionou dois técnicos: Hélio dos Anjos, que venceu Rafael Jaques, empatou e venceu Mazola Júnior duas vezes, e Matheus Costa que perdeu para Paulo Bonamigo. Com Brigatti, o Papão vai igualar ao rival com três técnicos em seis Re-Pas.

* Estamos a um mês e meio da decisão do acesso à Série B, com as glórias de Remo e Paysandu, de apenas um ou de nenhum deles. Em cada quadrangular, 18 pontos em disputa. Projeções indicam possibilidade do acesso com 10 ou com 11 pontos, na próxima fase.

* Se passar pelo Juventude do Maranhão, o Bragantino vai enfrentar Itabaiana de Sergipe ou Floresta do Ceará no segundo mata mata da Série D. Acesso à Série C, porém, só será decidido no terceiro "mata mata", dias 9 e 10 de janeiro.

* Amanhã, das 16 às 21 horas, as eleições do Paysandu: presidente, vices da diretoria executiva, comissão diretora da Assembleia Geral e conselheiros. Maurício Ettinger x Luis Omar Pinheiro, o duelo nas urnas pelo comando do Papão.