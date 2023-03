Drama e glória na classificação do Papão

Com bola rolando, atuação lamentável do Paysandu, que não foi capaz de se impor na Curuzu diante do Princesa do Solimões. 0 x 0, alguns sustos e a salvação da lavoura nos "pênaltis".



O time amazonense teve méritos, mas o Papão foi um time espaçado, com baixa conexão de jogadas, muito dependente de individualidades. Por isso, a classificação dramática, que confirma Re-Pa nos dois próximos domingos, reabrindo o Mangueirão com a semifinal amazônica da Copa Verde, enquanto Goiás x Cuiabá farão a outra disputa da fase.



Apesar de classificado, o time bicolor foi muito cobrado pelo futebol insosso, sobretudo porque haverá três confrontos seguidos com o Remo, nos três próximos domingos, pela CV e pelo Parazão. Justifica-se a apreensão dos torcedores.



Em público, Remo é o 19° do país



Dados do Espião Estatístico, do GE, mostram o Remo com a 19a média de público do país na temporada, com 8.680 ingressos vendidos por jogo. O top 20 tem 15 clubes da Série A, quatro da Série B e o Leão Azul da Série C. O Paysandu tem média pouco acima de 5 mil pagantes.



Com a volta do Mangueirão, devem subir os números do Remo, se continuar vitorioso em campo, e também do Paysandu, se o time bicolor decolar. As posições de destaque das nossas torcidas, como é bem o caso da torcida azulina no ranking de 2023, não causam a menor surpresa, mas gratificam e dão a certeza de mercado aquecido. E esse ranking é muito oportuno por coincidir com a reabertura do estádio estadual, mais ainda pela chegada da reta decisiva da Copa Verde, do campeonato paraense e da tão esperada terceira fase da Copa do Brasil.



BAIXINHAS



* Meritocracia do Parazão vai pagar R$ 212 mil ao campeão, 159 mil ao vice, 106 mil ao terceiro e 53 mil ao quarto colocado. Os dois eliminados na semifinal vão decidir o terceiro lugar em condições de igualdade, valendo dinheiro da meritocracia e vaga na Copa do Brasil, cuja primeira cota, este ano, foi de R$ 750 mil.



* Pelos direitos de televisão (Funtelpa) do campeonato, o governo está pagando quase R$ 800 mil ao Remo e o mesmo ao Paysandu, e R$ 79 mil a cada um dos demais. O governo banca toda a logística da competição e ainda patrocina os clubes através do Banpará. Investimento em torno de R$ 8 milhões.



* Na onda de bonança financeira, sobretudo pelas cotas da Copa do Brasil, o Remo quitou a compra do CT, está quitando a antiga dívida trabalhista e agora faz investimentos em melhorias na estrutura. O Paysandu está tratando de desatar os "nós" de dívidas trabalhistas e cíveis.



* Luis Carlos Pilar (cinco gols), do Cametá, vai ter domingo a chance de se igualar ou até superar o bicolor Mário Sérgio (seis gols) na artilharia do Parazão. Mas o jogo Cametá x Tuna terá também o tunante Whelton (quatro gols) com ambição de avançar na artilharia e mais ainda de salvar o time do rebaixamento.



* Faltam apenas cinco semanas para a abertura da Série C, marcada para 2 de maio com o Paysandu em Belém contra a Aparecidense e o Remo no interior de São Paulo contra o São Bernardo. Até lá, haja jogos decisivos no Parazão Copa Verde e Copa do Brasil.



* Com Leão e Papão na semifinal, o Pará segue finalista de todas as 10 edições da Copa Verde. A CBF programou para 19 de abril e 3 de maio a decisão da CV. Quem for à final terá adiamento da estreia na Série C.

