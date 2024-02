Disputa por artilharia do Parazão 2024 começa promissora

Nas últimas cinco edições, o Parazão teve números discretos na disputa pela artilharia. Nicolas em 2020 e Mário Sérgio em 2023, ambos do Paysandu, fecharam com dez gols. Paulo Rangel, da Tuna, fechou os campeonatos de 2022 com nove e de 2021 com oito. Essa artilharia ele dividiu com Cris Maranhense, do Bragantino. A grande pobreza de artilheiros ocorreu em 2019, quando ninguém superou os cinco gols de Michel, lateral direito do Paragominas. No atual campeonato, Nicolas (Paysandu), Gileard (Bragantino) e Jonathan Chula (Tuna) estão empatados com quatro gols em quatro jogos, cada. A disputa começa bem promissora.

Nicolas, gaúcho, 34 anos, é figura carimbada no futebol paraense. Gileard, maranhense, 27 anos, jogou em 2022 em Omã e na China. Ano passado defendeu o Maranhão e o Bacabal. Jonathan Chula, 31 anos, carioca, veio para a Tuna com a credencial dos 13 gols que fez em 20 jogos pelo Duque de Caxias na 2ª divisão do Rio de Janeiro.

Olha o Gameleira aí, gente!

Ano passado, Rogerinho Gameleira conduziu o Cametá à semifinal do Parazão e à Série D. Este ano ele reafirma o sucesso, agora comandando o Bragantino: 1 vitória e 3 empates com um time modesto, que buscou jogadores em “peneiras” na região de Bragança para completar o elenco.

O Braga tem hoje o seu principal teste, na Curuzu, enfrentando o Paysandu, num duelo de invictos. Nem se discute o favoritismo do Papão, mas o Tubarão de Gameleira merece respeito. Nicolas e Gileard são protagonistas, como artilheiros do campeonato.

BAIXINHAS

* Ricardo Catalá fala frequentemente na competição interna por lugar no time. Se os atletas se escalam conforme o rendimento, Daniel está sob sério risco de ser barrado por Renato Alves ou por Paulinho Curuá, já amanhã, diante da Tuna.

* Único da posição a renovar com o Paysandu depois de Pikachu, o lateral direito Edilson completou 36 jogos no Re-Pa vestindo bicolor. Marca expressiva para quem chegou sem causar grandes expectativas.

* Pikachu fez 221 jogos e 62 gols pelo Papão, de 2012 a 2016. Depois dele: Christian e Roniery, em 2016. Seguiu com Edson Ratinho, Ayrton, Hayner, Lucas Taylor, Maicon Silva, Matheus Silva, Jonatan, Tony, Bruno Oliveira, Netinho, Leandro Silva (duas vezes), Polegar, Igor Carvalho, Igor Bosel, Anilson, Samuel Santos, Bryan e Michel Macedo.

* Matheus Anjos resistiu à ideia de jogar a Série C, mas cedeu à proposta financeira e credenciais do Remo para a temporada. É um meia jovem, mas com boa rodagem e futebol para ser muito útil no projeto do Leão Azul.

* Paysandu abre hoje os novos camarotes, um deles equipado para autistas. São 22 unidades, com espaços para oito pessoas, cada, com diversas regalias, comercializados a R$ 30 mil, em 12 parcelas. A Curuzu passa a ter um total de 53 camarotes.

* Remo tem reunião com patrocinador, hoje à tarde, para tratar da implementação do Gatilho Social. O clube será padrinho de uma instituição filantrópica, que receberá produtos para suas necessidades de atendimento sempre que o time azulino cumprir metas pré-estabelecidas.

* A primeira meta no Gatilho Social será a classificação na Copa do Brasil, daqui a duas semanas. O Paysandu foi comunicado desse projeto, proposto por este colunista. Mostrou interesse, mas não passou disso.