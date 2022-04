Desafogo para o Papão e título para o Leão

O Remo é campeão sem ilusão. Com deficiências e limitações evidentes, o Remo se superou e, derrotado por 3 x 1, fez festa em plena Curuzu. O Paysandu teve o desafogo moral depois de tomar 3 x 0 no Baenão e até alimentou esperança. Não deixou de ser a salvação do ambiente para a Série C que está chegando.

Festa de campeão em cima do Paysandu em plena Curuzu, um feito que o Remo repetiu depois de 54 anos. Mas foi sofrido! O time azulino errou demais no primeiro tempo, diante de um Papão fogoso, arrojado, determinado. Mas a alta intensidade num campo encharcado custou perda de ritmo ao time bicolor, que ainda teve o agravante da expulsão de Marcão.

O Remo tem o título estadual e a sua verdade também. Ainda bem que Bonamigo já vai poder contar os reforços no sábado, contra o Vitória-BA, para suprir as gritantes carências de articuladores e de atacantes.

Título da "vitamina mental"

A expressão "vitamina mental" foi usada por Paulo Bonamigo ao falar do efeito que o título estadual produziria no time do Remo para a missão do acesso no Campeonato Brasileiro. Pois bem! A "vitamina" foi conquistada, mas nem há tempo para ser saboreada. Os azulinos já estão virando a chave para a Série C, com jogo no sábado contra o Vitória.

O título estadual renova o fôlego de Bonamigo e a confiança de todos no trabalho dele, que entra num novo desafio. O Remo está com defesa montada, do goleiro aos volantes. Os recém-contratados precisam oferecer a necessária "vitamina técnica", diria Bonamigo. Vejamos!

BAIXINHAS

* Leonam chegou discretamente e foi ganhando crédito a cada jogo, destacando-se principalmente nas funções ofensivas. Deu uma assistência no primeiro Re-Pa da decisão e fez o gol do título. Virou herói!

* Do vicecampeonato estadual à estreia na Série C, um intervalo providencial de dez dias para o Papão reajustar o time, não só com a inserção de reforços, mas também com revisão de conceitos.

* O Paysandu escapou de já jogar no fim de semana por necessidade do ABC, que está decidindo o campeonato potiguar. A estreia do Papão será no outro fim de semana, contra o Atlético Cearense, em Paragominas.

* Bruno Alves, 29 anos, tinha no currículo apenas um título, a Série C 2014, conquistada pelo Macaé contra o Paysandu, em Belém. Eis que conquistou o segundo também contra o Paysandu, no calor da rivalidade paraense.

* Depois de um ano e quatro meses sem jogar, por lesão grave, Everton Sena já se dava por aposentado as portas do Remo se abriram pra ele, com tratamento clínico e completa recuperação fisiológica. Uma aposta que valeu a pena! O zagueiro contribuiu em sete jogos para o título estadual.

* Se o Parazão 2022 deixou um fruto significativo para o Paysandu foi a consolidação de Danrlei. Ele virou xodó da torcida, teve flagrante evolução técnica e, para brilhar na Série C, só precisa se recuperar da lesão e completar o lastro fisiológico para suportar sequência de jogos na sua alta intensidade. Danrlei é um jogador totalmente dependente de "explosão" muscular.

* Biartilheiro do Parazão com a camisa da Tuna. Paulo Rangel tem sua glória particular, digna de aplausos, na campanha que fechou-se com o time cruzmaltino na Copa do Brasil. No Águia, o acesso à Série D coroa o trabalho de Vandick Lima como executivo estreante, como do técnico Wando Costa e companhia no clube marabaense.