Crise do Brasi-RS eleva chances do Remo em Pelotas

Três meses de salários em atraso, jogadores de saída e time sob pressão na cidade. Nessa crise, o Brasil de Pelotas foi derrotado nos três últimos jogos que fez em casa, por Sampaio Corrêa, Coritiba e CSA. “Lanterna” do campeonato com apenas 13 pontos em 20 jogos, o Brasil recebe hoje o Remo, 12º colocado com 26 pontos. Nos 10 jogos que fez em casa na Série B, o Brasil tem quatro derrotas, quatro empates e as suas duas únicas vitórias, sobre Goiás e Vitória.

A crise do clube gaúcho deve ajudar, desde que o Remo tenha competência. O time remista vem tendo bom desempenho no campeonato e joga hoje com significativas possibilidades de faturar mais três pontos, podendo avançar até à 10ª posição, desde que o Vasco e o CSA percam para Ponte Preta e Sampaio.

“Imposição”, a palavra mais usada na Curuzu

Com o time ainda instável, Roberto Fonseca trata de explorar o máximo da força física dos atletas do Papão, amanhã, contra o Floresta. A ideia é que o time bicolor se imponha com bravura, sem fugir do plano tático, como nos últimos 20 minutos do jogo passado, contra o Volta Redonda.

O fato de o Floresta ter vencido o Botafogo em João Pessoa (2 x 1), na última sexta-feira, está valendo como alerta. O time cearense, 7º colocado com 15 pontos, dá sinais de crescimento na Série C e representa uma real ameaça ao Papão. Uma vitória sobre o Floresta pode até colocar o time bicolor na liderança do grupo, desde que Manaus e Botafogo não vençam o Tombense e o Altos. Manaus e Botafogo serão visitantes.

Baixinhas

* Remo foi vitorioso nos seus dois últimos jogos no interior do Rio Grande do Sul. 2 x 1 no Novo Hamburgo na Série C de 2005, 2 x 0 no Esportivo, em Bento Gonçalves, na presente Copa do Brasil. Hoje, em Pelotas, o Leão enfrenta o pior ataque da Série B. O Brasil de Pelotas tem apenas 11 gols em 20 jogos.

* Leandro Silva sob atenção especial do núcleo de saúde do Paysandu. Como ficou dois meses sem jogar e, ao chegar, logo entrou numa sequência de jogos, o lateral de 32 anos vem tendo bom rendimento. O cuidado é com o desgaste natural do atleta.

* Castanhal terá de volta contra o Penarol/AM, domingo, o seu grande protagonista, o volante Willians, jogador vitorioso no Flamengo, no Cruzeiro e no Internacional. Willians reaparece depois de cumprir suspensão por cartões amarelos.

* Se ganhar do lanterna Tocantinóolis, amanhã, no Tocantins, o Paragominas pode subir do quarto para o terceiro lugar no seu grupo, na Série D. Bastaria o Moto Club não vencer o líder Guarany, em Sobral.

* Jogo aéreo do Brasil de Pelotas pesando na opção de Felipe Conceição por Warley para a lateral direita, hoje, embora o garoto tenha sido muito criticado na derrota do Leão para o CRB.

* Remo vem tomando gols há cinco jogos consecutivos. É um dado que desafia os azulinos, hoje, em Pelotas. Em 20 jogos na Série B o Leão só saiu de campo sem ser vazado cinco vezes. A última foi na vitória sobre o CSA, por 1 x 0.

* Três ex-bicolores no Floresta: lateral direito Tony, meia Thiago Primão e o atacante paraense Elielton. Thiago Primão é titular do time cearense e os outros dois entram frequentemente.