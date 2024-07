Coxa, "carne de pescoço" no almoço

Papão em campo às 11 da manhã, no domingo. Coxa no cardápio, "carne de pescoço" no almoço dos bicolores. O Coritiba vai exigir muito mais que Ituano e Chapecoense, dois adversários que o Paysandu venceu como visitante nesta Série B.

Com 19 pontos, o Coxa está próximo do G4. É o 8° colocado, e se não vencer pode se afastar da faixa de classificação. Já o Papão, com 16 pontos, joga para não entrar na zona de rebaixamento. Veja como uma distância de apenas três pontos dá objetivos extremamente opostos. Um ponto já seria precioso para os bicolores, que irão ao almoço de domingo com apetite por três pontos, apesar das credenciais do time paranaense. Por que não...?

Qual é a tua, Leão?

Afinal, o Remo vai disputar classificação e acesso à Série B ou a permanência na Série C? Os próximos dias vão indicar qual é a do Leão, não só pelo resultado do jogo de segunda-feira em Caxias do Sul, mas também pelas tão esperadas contratações.

A instabilidade do time não é nada animadora, e as informações de bastidores sobre as investidas em reforços menos ainda. O clube está buscando atletas com mercado de Série B, em alta concorrência, sem grandes avanços. Ou porque está na Série C em posição delicada ou porque Belém não atrai. O Remo busca quatro ou cinco jogadores.

BAIXINHAS

* Uma investida frustrada do Remo foi no centroavante Bruno Marques, que está sem espaço no Santos, após voltar de Portugal, onde cumpriu empréstimo no Marítimo. O atleta, 25 anos, não aceitou a ideia de vir jogar em Belém na Série C.

* Por que o apelido "coxa" para o Coritiba? O time começou com descendentes de alemães: grandes, fortes e claros. Era o time dos "coxa branca". O que começou como provocação de torcedores rivais foi apropriado pela torcida do Coritiba. Com o tempo, o apelido se resumiu a "coxa".

* Robinho, que foi ídolo no Coritiba, e Biel, que está emprestado pelo Coxa ao Papão, são duas opções que Hélio dos Anjos ganha para o jogo de domingo. É o caso também do volante Leandro Vilela, cuja volta é providencial, já que João Vieira está fora por cartões amarelos.

* Thiago Gomes, novo técnico do Caxias, é o mesmo que dirigiu o São José na Série C de 2023. Ao ser apresentado, ontem, ele manifestou a intenção de formar o time com três zagueiros, tal como o Remo, adversário na segunda-feira. O Caxias não vence há seis jogos, e perdeu as últimas três.

* Duas posições abaixo, mas a quatro pontos do G8 na Série C, o Remo pode encostar na zona de classificação se vencer em Caxias do Sul. A crise do adversário alimenta mais a esperança dos azulinos que o próprio time, pelo pecado da instabilidade.

* Cidade de Castanhal está no circuito nacional dos grandes eventos de futebol de base. Começo hoje e vai até domingo, no CT do Japiim, o 2° Amazon Cup, com 80 times, inclusive do Santos/SP, Botafogo/RJ e Fluminense/RJ. Kauan Basile, 11 anos, joia santista, é a principal atração.

* Curiosidade! Dos 775 jogos Remo x Paysandu, 363 estão na categoria dos não oficiais, inclusive os sete amistosos disputados no interior. Em Castanhal, vitória do Leão por 2 x 1 em 1958 (extinto estádio Péricles Guedes) e 1 x 1 em 1986.

* Em Cametá, vitória do Papão por 1 x 0 em 1972. Em Soure, 0 x 0 em 1988. Em Santarém, 2 x 1 pro Leão em 1989. No mesmo ano, 0 x 0 em Barcarena. Em Bragança , 0 x 0 em 1990 na inauguração do estádio Diogão. Fonte: Enciclopédia do Futebol Paraense.