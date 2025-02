Copa do Brasil: o Leão que trate de se adaptar em Roraima

O trabalho de Rodrigo Santana no Remo é voltado para um time tático, fiel a um sistema (3-4-3), que depende muito do acerto de passes. Hoje, contra o GAS, em Roraima, o gramado não permitirá que o Leão Azul jogue dentro do seu padrão. Será necessária uma adaptação ao campo, que sugere um jogo muito físico.

Rodrigo Santana exige muito a construção de jogadas a partir dos zagueiros. Hoje, isso seria um grande risco! O Grêmio-RS demorou a entender e quase foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Raimundo-RR na semana passada. Os azulinos devem observar também o entusiasmo do adversário, que encara o jogo como uma oportunidade de superação, buscando visibilidade e a cota milionária da classificação. O Leão é superior, mas, para evitar surpresas, precisa entrar em campo com o mesmo espírito do time roraimense.

Agora é para carimbar

Luizinho Lopes e seus comandados ganharam moral junto à torcida pela performance no Re-Pa. Hoje, contra o Manaus, a missão é consolidar a reabilitação com a classificação para a semifinal da Copa Verde. Qualquer coisa diferente disso será um retrocesso.

Que o Paysandu é superior ao Manaus, nem se discute. O fato de o time amazonense jogar em casa não faz tanta diferença. Se o Papão for competitivo hoje, como foi no último domingo, no Re-Pa, conquistará a classificação com autoridade.

BAIXINHAS

Keno, 35 anos, será um dos personagens centrais do jogo Águia x Fluminense, pois foi projetado pelo clube marabaense: disputou 20 jogos e marcou sete gols em 2013. Antes de jogar no Águia, Keno havia defendido apenas o América de Sergipe e o Botafogo da Bahia.

Jaderson, Adailton e Felipe Vizeu são jogadores de muita força física, ideais para as condições do jogo de hoje em Roraima. O gramado ruim deve prejudicar o futebol dos mais leves e habilidosos, como é o caso de Dodô.

O argentino Benjamín Borasi ou o paraguaio Pedro Delvalle? Essa é uma boa dúvida para a escalação do Paysandu. No entanto, Luizinho Lopes pode escalar os dois, com Delvalle em uma função mais central.

O zagueiro Gabriel Gonçalves, do GAS, foi formado na base do Remo. Em 2013, virou notícia ao espancar Thiago Galhardo a socos em um treino. Gabriel forma dupla com o cearense Romário, ex-Remo. Os dois jogaram juntos no Bragantino. O volante Wanderlan, ex-Castanhal, e o meia Vitor Diniz, ex-Paysandu, também atuam no adversário do Leão Azul.

A classificação vale R$ 1 milhão para o Grêmio Atlético Sampaio, de Roraima, ou R$ 1,5 milhão para o Clube do Remo. Isso ocorre porque as cotas da Copa do Brasil, nas duas primeiras fases, variam: são máximas para clubes da Série A, médias para clubes da Série B e mínimas para os demais.

O mato-grossense Matheus Vargas, 28 anos, começa a se destacar no Papão. É um jogador de bons recursos técnicos, versátil e líder. Seu rendimento tende a crescer à medida que o time se organizar taticamente. Ele esteve em campo em todos os nove jogos do Papão na temporada.

Depois de um tempo afastado, o ex-técnico João Galvão voltou a contribuir com o Águia. Em 2009, dirigiu o time marabaense na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense. Minutos antes daquele jogo, no Mangueirão, presenteou o ídolo Carlos Alberto Parreira com bombons de castanha-do-pará e chocolate. Quando a bola rolou, deu outro "chocolate" no comandante tricolor.