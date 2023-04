Como será o Leão sem Pablo Roberto?

O meia que conquistou a torcida remista com o seu futebol de força e talento estará em campo contra o Corinthians, quarta-feira, mas não joga domingo contra o Paysandu. Está superando um problema muscular sem gravidade. Vai reaparecer no time contra o Timão.

Ao sair do Re-Pa da Copa Verde, ele deixou o time mais vulnerável e menos criativo. Por isso, a questão sobre o funcionamento do time sem ele no domingo. Soares, Rodriguinho, Álvaro e Galdezani, candidatos à vaga, têm características diferentes. Vale observar, porém, que o time terá a volta do paraguaio Richard Franco, volante/meia que fez uma falta imensa.

Em tese, Rodriguinho é o menos cotado para entrar. Álvaro e Soares são habilidosos e criativos. Galdezani é o que mais se aproxima das características de Pablo Roberto, sem a força física do titular.

Desafio à sabedoria de Márcio Fernandes

Da escassez à fartura de opções, Márcio Fernandes está desafiado na sua sabedoria como gestor de pessoas. Jogadores que "suaram sangue" na virada sobre o Remo na Copa Verde devem ser mantidos no time, mesmo os que não suportam 90 minutos? Ou, pelo fato de o Re-Pa não ser decisivo, é hora de acionar recém-contratados? Do ponto de vista dos atletas, prêmio perfeito é jogar contra o Fluminense, quarta, no Maracanã.

Ser justo é a primeira condição para um técnico ter a liderança do grupo. Aparentemente, está formado um quebra cabeça para Márcio Fernandes. Aparentemente! Porque tudo depende do que ele está vivenciando na rotina com os atletas e de como funciona a concorrência interna.

BAIXINHAS

* Também no Remo, o jogo que causa brilho nos olhos é o da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Corinthians. Mas o time está em débito e o Re-Pa é oportunidade de redenção. Assim, nenhum embaraço "político" e todas as obrigações para Marcelo Cabo.

* Thiago Coelho tem duas vitórias, um empate e uma derrota em Re-Pa, desde a transferência do Baenão para a Curuzu. É um goleiro de altos e baixos, mas com histórico muito positivo de desempenho nos confrontos com o Leão Azul.

* O estreante Lucas Marques no Remo e Ricardinho no Paysandu são os homens de quem se espera gol de falta. São dois especialistas, embora sem grande aproveitamento. Nem eles, nem ninguém do futebol brasileiro, atualmente.

* Pelos jogos e treinos intensos, que tanto desgastam, jogadores são orientados a evitar "hora extra" em treinamento de cobranças de falta. Quando o futebol tinha mais talento do que correria, e menor desgaste físico, o futebol tinha suas feras das bolas paradas. Isso mudou no mundo todo.

* O Mangueirão completou 45 anos da primeira inauguração no último dia 4 de março. Domingo terá a segunda reinauguração, com 45.028 lugares.

* Quando era "bandolão", em 1979, na estreia de Darío no Papão, o estádio recebeu 59.613 espectadores. Na época, os torcedores ficavam comprimidos, em desconforto e insegurança. Agora, há cadeiras para todos, espaço digno.

* Naylhor, Jimenez, Fernando Gabriel e Gabriel Davis, quatro bicolores que estão com dois cartões amarelos. Se algum deles receber o terceiro no Re-Pa, estará suspenso para o primeiro jogo contra a Tuna. No Remo, ninguém pendurado.