Com "pitbull em noite de vira lata, Leão miou

Os primeiros 10 minutos deram a impressão de que o Leão teria uma noite de glória, mas o Volta Redonda equilibrou o jogo e Daniel Felipe desequilibrou. Sim, porque a expulsão do zagueiro azulino, que se auto denomina "pitbull", aos 38 minutos do primeiro tempo, não só desarmou o Remo como inflamou o adversário.

Em todo o segundo tempo o Leão miou, a ponto de perder por 3 x 0 e ter no goleiro Vinícius uma peça exponencial. Noite trágica do Remo, muito por conta da expulsão de Daniel Felipe e da incapacidade de se recompor, além do méritos do adversário. Remo na sétima posição, mas com os mesmos 16 pontos do São José (8°), do Ypiranga (9°) e do Manaus (10°).

Marlon, um artilheiro na prateleira

Vinculado ao Paysandu até o final de 2024, Marlon se posiciona na prateleira dos principais artilheiros do país. Calleri (São Paulo), lidera a artilharia da Série A com 8 gols, Rafael (Amazonas) na Série D também com 8, Marlon (Paysandu) na C com 7 e Lucca (Ponte Preta) na B com 6.

Marlon tem 24 anos e vai completar 25 em setembro. O seu destaque como artilheiro o coloca no radar de clubes da Série B e até da Série A, o que é motivo de apreensão para os bicolores. Mas o fato de ter mais dois anos e meio de contrato dá segurança para a permanência do atleta. Afinal, Marlon será fundamental na disputa do acesso à Série B, e ele candidata-se a repetir os feitos de Cacaio, Bruno Rangel e Bergson, que tiveram a honra de ser artilheiros do Campeonato Brasileiro com a camisa do Papão.

BAIXINHAS

* Aniversário duplo neste 14 de junho. O título brasileiro da Tuna na Série C, conquistado em decisão contra o Fluminense da Bahia, completa 30 anos. E o clássico Re-Pa chega a 108 anos de história, com 765 jogos, o que seria recorde mundial nos clássicos.

* Genilson suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Desfalque no Papão para o jogo de sábado, em Goiás, contra a Aparecidense. Seguem pendurados Patrick Brey, Thiago Coelho, Leandro Silva, Danrley, Alessandro Vinícius e Marcelo Toscano.

* Abuso! Danrley é o mais novo caso de cartão vermelho no banco de reservas. Antes, nesta temporada, Vitor Diniz e Kerve do Paysandu, Paulinho Curuá e Leonan do Remo. Leandro Carvalho, que estaria sendo contratado pelo Leão, também foi expulso do banco, este ano, no Náutico.

* Como um clube que descartou Dioguinho por indisciplina pode se propor a investir R$ 60 mil mensais em Leandro Carvalho? Dioguinho tem histórico de "santo" em comparação ao histórico gravemente controvertido de Leandro Carvalho, cuja produtividade tem sido pífia nas duas últimas temporadas.

* Em tese, para a classificação à segunda fase da Série C, o Paysandu só precisa de mais 8 ou 9 dos 27 pontos que ainda vai disputar. O Papão está cinco pontos acima do 9° colocado, Manaus. Situação pra lá de confortável para os bicolores, que estão em estado de graça.

* Está em Belém o empresário Luis Oliveira, representante do grupo investidores que resolveu abrir briga com o Paysandu, por ter comprado (e não levado) Pikachu no final de 2011. Ele teve ontem uma reunião com o presidente bicolor Maurício Ettinger e deve avançar nas tratativas. São conversas que começam depois de uma ameaça de cobrança judicial de R$ 40 milhões, de indenização.