Com apenas 57 jogos, Marlon é o mais rodado no Papão

Pernambucano, 24 anos, em sua segunda temporada na Curuzu, já é o atleta com maior longevidade no Paysandu, com apenas 57 jogos. Foram 23 em 2020 e 34 em 2021. Marlon é também o maior artilheiro do elenco bicolor, com nove gols.

Até o ano passado, o Papão tinha referências como Perema (173 jogos), Jhonnatan (135) e Nicolas (103). Na reforma radical do elenco, não restou qualquer referência. Ninguém "com a cara do Papão"! O Paysandu vem numa sucessão de recomeços, mas esta caracteriza bem o início de um novo ciclo, com potenciais candidatos a ídolo, mas sem ninguém com história imponente no clube.

Pré-temporada revelou esboço do Leão

Doze dias em Parauapebas na fase básica de trabalho e o Remo volta para Belém com claro esboço do time. Destaque para a nova função de Erick Flores, jogando mais atrás, na posição que era de Lucas Siqueira, como iniciador de jogadas.

Paulo Bonamigo programa o time para agilidade no meio de campo e força no ataque. E à medida que os atletas evoluirem no rendimento físico, certamente o técnico vai enfatizar o jogo pelos lados de campo. Ontem, na vitória por 1 x 0 sobre a seleção de Parauapebas, o time azulino ainda pareceu muito travado. Natural, pelo serviço de fortalecimento muscular. O Leão tem uma semana para melhorar e atingir o nível de competitividade necessário para a estreia, contra o Amazônia, na próxima quinta-feira.

BAIXINHAS

* Vinícius vai completar 200 jogos pelo Leão Azul no Parazão. O ídolo é o atleta com maior quilometragem no clube. Em segundo plano o zagueiro Marlon. Felipe Gedoz ainda precisa de glórias para se estabelecer, mas não deixa de ser um xodó.

* Muito bem cotado para titularidade na lateral-esquerda do Papão, João Paulo está em desvantagem na concorrência com Patrick Brey. É que João Paulo foi prejudicado pela covid e ficou pra trás nesta pré-temporada.

* CBF apresenta a data de 23 de fevereiro para os jogos Tuna x Novorizontino/SP, Trem/AP x Paysandu, Castanhal x Vitória/BA, na primeira fase da Copa do Brasil. Contudo, ainda pode haver ajustes na tabela.

* Enquanto teve forças, Felipe Gedoz procurou ser aceso no amistoso de ontem, com conduta de protagonista. Se tomar consciência da sua importância para o time e se doar mais, terá condições de finalmente render com regularidade futebol compatível com o seu potencial.

* Autoridades sanitárias estão decidindo sobre o protocolo anticovid para os estádios no campeonato estadual. A tendência é que seja mantido o limite de 50% da capacidade de público, mesmo que para não ser cumprido, como na reta final do campeonato brasileiro e na Copa Verde.

* Derrotado por um câncer, o craque Carlitinho foi embora, deixando lembranças do seu belo futebol com as camisas do Remo e do Castanhal. Ano passado, o entrevistei e o homenageei no BAÚ DO FERREIRA, na TV Liberal.