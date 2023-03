Clubes rasgaram o Estatuto do Torcedor?

O artigo 7° do Estatuto do Torcedor diz que o clube mandante deve divulgar renda, público pagante e público não pagante durante a realização do jogo. No entanto, o Remo ainda não divulgou nem os dados do jogo contra o Cametá, que ocorreu há cinco dias. Muito menos do jogo contra o Humaitá, pela Copa Verde.

O Paysandu ainda está devendo o relatório do jogo contra o Real Ariquemes, mas, mesmo fora de prazo, divulgou dados dos dois jogos em que foi mandante oficial no Parazão: 8.093 pagantes no jogo contra o Itupiranga e 4.001 no jogo contra o Castanhal.

Remo e Paysandu são apenas os mais visados na questão, por serem os dois que enchem estádios. Mas todos os clubes estão descumprindo a lei, com a conivência da FPF. O assunto está em pauta no Ministério Público, que vai fazer cobranças aos clubes e à Federação.

Perfil do público nos estádios

É crescente a presença de mulheres e crianças nos estádios de futebol, especialmente neste campeonato estadual. À medida que as instituições de segurança pública foram triunfando sobre as gangues, o futebol foi virando programa de família, inclusive de cadeirantes.

O processo civilatório nos estádios é flagrante e gratificante para todos os que se esforçam por essa transformação. Óbvio que o ambiente ainda não é o ideal, sobretudo em matéria de banheiros. Mas os avanços estão ocorrendo, muito por conta do Estatuto do Torcedor. Mas é fundamental que o MP se mantenha vigilante e ágil nas intervenções.

BAIXINHAS

* Jogo Remo 3 x 1 Independente, que abriu o Parazão, teve 11.539 pagantes. Mais que a soma de público dos dois mandos oficiais do Paysandu: 12.094 pagantes. A diferença será largamente ampliada quando o Remo resolver liberar os dados do jogo contra o Cametá.

* Leão, seis jogos e seis vitórias na temporada. Papão, cinco jogos e cinco vitórias na temporada. Vão manter esses 100% de aproveitamento no fim de semana? Bicolores em ação amanhã contra o Caeté em Ipixuna e os azulinos no domingo contra a Tuna no Souza.

* Já tem 57 anos a última vitória da Tuna sobre o Remo no Souza: 1 x 0, em 1965. Desde então, 6 vitórias do Leão e 7 empates no estádio cruzmaltino. Esse tabu foi revelado pelo pesquisador Jorginho Neves. Domingo, 70° Tuna x Remo no Souza.

* Independente x Itupiranga, amanhã, 16 horas, em Tucuruí, deverá ser o jogo mais tenso da rodada. Quem perder afunda rumo ao rebaixamento. No domingo, além de Tuna x Remo, também Bragantino x São Francisco, Cametá x Castanhal.

* Segunda-feira, Águia x Tapajós, com o time marabaense em estado de graça pela classificação na Copa do Brasil. A vitória sobre o Botafogo/PB (2 x 1) turbinou emocionalmente o Águia, mas o Tapajós está revigorado pela vitória sobre o São Francisco.

* Se Leonan não tiver sinal verde pra enfrentar a Tuna, o garoto Eli deve ser o lateral esquerdo no domingo. Mas Marcelo Cabo poderia optar também por Wendel Lomar, Ronald ou até mesmo Pedro Victor, cuja posição de origem é lateral.

* Neto do Mestre Vieira, da Guitarrada, o lateral esquerdo Erick Vieira chega ao Paysandu aplaudido pelo talento musical que herdou do avô, mas movido pelo sonho de fazer sucesso no futebol. Tem 22 anos e iniciou a formação na base da Ponte Preta.