Bonamigo: constatação, preocupação e missão

Mudou o comandante, houve um grande avanço, mas o time remista continua em construção e em plena oscilação. Avaliando o rendimento diante do Ferroviário, Paulo Bonamigo constatou muitos erros de passe e presentes para o adversário, inclusive o gol do jogo, por erro primário de marcação. Motivos de sobra para Bonamigo se preocupar e agir na missão de ajustar e dar estabilidade ao time azulino.

O Leão Azul ainda está definindo o seu modelo de jogo e vai seguir oscilando, até estabilizar. Precisa evoluir e conquistar pontos que o levem à segunda fase. O sofrimento nesse percurso faz parte do processo. Sábado, Imperatriz em Belém. Em tese, mais três pontos, fáceis ou difíceis.

Como conciliar segurança com ousadia?

Inseguro, focado em não errar, o Papão não ousou diante do Vila Nova e ficou no 0 x 0. Como conciliar segurança com ousadia para reagir na Série C, a partir de sábado, na Paraíba, contra o Treze? Essa é a questão do momento para os bicolores.

A perturbação emocional é inevitável na conjuntura que o Paysandu está vivendo. Não há tempo nem espaço para paciência. Prevalece a urgência por vitória e fôlego na luta contra o rebaixamento, que seria um desastre moral e financeiro na vida do clube. Justamente por isso, a perturbação psicológica que torna tudo mais difícil. Contudo, cabe lembrar que, embora à beira da Z2, o Papão está apenas cinco pontos abaixo do G4.

BAIXINHAS

* Com 13 pontos, um a mais que o Paysandu, o Treze é adversário direto na luta contra o risco de Z2 e pelas chances de G4. Tensão plena no jogo de sábado em Campina Grande. Quem vencer segue sonhando, quem perder assume o pesadelo.

* Tcharlles reapareceu mais esperto no ataque do Remo, depois de experimentar o banco de reservas. Parece ter sentido a concorrência, pela ascensão de Hélio e Wállace, pela vinda de Eron e João Diogo e pela chegada de Salatiel.

* Com a mudança na data limite para substituição de jogadores na lista de inscritos para a Série C, para 02 de dezembro, os clubes têm mais 43 dias de prazo. Inscrições sem a necessidade de substituir, podem ocorrer até 11 de novembro.

* Carisma de Charles Guerreiro, novo comandante, deve injetar ânimo no time do Imperatriz para o confronto com o Remo. Time maranhense já rebaixado e o Leão Azul é o único que não conseguiu vencê-lo, até agora.

* Bragantino vivendo dias mágicos na Série D, líder do seu grupo com autoridade. Vitória sobre o Rio Branco, ontem (2 x 1) deu conforto ao time de Bragança, muito bem dirigido por Cacaio.

* Nicolas é o mais valente e o mais tenso e irritado do time do Paysandu. Na queda de rendimento do time, a bola não está chegando "redonda" pra ele e os gols vão ficando mais difíceis. Raçudo, Nicolas é um jogador que dignifica a camisa que veste.