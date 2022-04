Baenão em dias de plenitude

Centenário, com riquíssimas memórias, o Baenão está voltando a pulsar como nos velhos tempos. Foi assim nos jogos decisivos da Copa Verde, contra Paysandu e Vila Nova, foi assim na Copa do Brasil contra o Cruzeiro e deve ser assim também contra o São José/RS, amanhã, na Série C.

A torcida azulina está empolgada e muito disposta a transmitir a sua energia ao time. E o time, está pronto pra isso? Contra o Cruzeiro, alguns atletas acusaram nervosismo e insegurança. O time precisa desenvolver inteligência emocional para não perder a estabilidade nas situações adversas. Enquanto isso, os mais "cascudos" como Vinícius, Marlon, Uchôa, Gedoz, Pimpão e Brenner precisam ser mais líderes do que nunca. O jogo de amanhã, contra o São José, tende a exigir virtude emocional.

Danrley, fora no momento mais favorável

Justo quando o time está se ajustando e criando mais situações pra gol, Danrley está fora, ainda em tratamento clínico. Com a sua entrega física, sempre brigando por todas as bolas, Danrley estaria usufruindo e contribuindo nessa ascensão da equipe, e Marcelo Toscano estaria sendo mais últil como meia.

Por maior que seja a ansiedade do atleta e de todos os bicolores pela sua volta, tem que haver máxima responsabilidade na recuperação. Como a lesão foi muscular, e Danrley depende totalmente da potência física, qualquer precipitação pode causar problemas maiores.

BAIXINHAS

* Ricardo Luz está sob a sombra de si mesmo, sempre comparado ao Ricardo Luz de 2020, na campanha do acesso do Remo. São cobranças em cima do que ele já provou que é capaz e não está conseguindo repetir, embora não esteja comprometendo.

* Na chegada dos dois laterais esquerdos do Paysandu, João Paulo foi recebido com admiração e altas expectativas pelo que mostrou ano passado no Confiança. No entanto, é Patrick Brey quem está emplacando na posição, melhorando a cada jogo.

* Na primeira impressão, em 15 minutos, contra o Cruzeiro, Vanilson já ganhou crédito junto à torcida remista. É um atacante com boas credenciais técnicas e ótimos números nos seus últimos clubes, justa esperança de gols para o Leão Azul.

* Para o que vimos no Parazão e Copa do Brasil, o Paysandu já teve flagrante melhora no sistema defensivo, muito por conta da sobriedade de Lucas Costa na zaga e dinâmica de Wesley ao lado de Mikael na proteção. Além disso, está havendo mais empenho na primeira marcação.

* Felipe Gedoz e Erick Flores, atletas cuja reinserção no time do Remo obedece processo gradativo, até que retomem o ritmo normal de jogo. É o que já vem ocorrendo com Marciel e vai ocorrer com Jean Patrick e Everton Sena.

* Japiim em ação na Série D, hoje, 20 horas, no Ceará, contra o Pacajus, time do atacante Canga, que ano passado fez 31 jogos e sete gols pelo Castanhal. O Pacajus tem também o lateral paraense Rayro, 36 anos, que jogou em nove times do Pará, inclusive no Japiim em 2014.

* Juventude Samas/MA, adversário da Tuna no domingo, em Belém, tem oito jogos na temporada, com sete derrotas e uma vitória. Fez 9 e tomou 25 gols. A estreia na Série D foi com derrota por 4 x 2 para o Fluminense do Piauí.