Azulinos sob ironia do destino

No último campeonato brasileiro com público, em 2019, o Remo teve média de 16.112 pagantes por jogo, na Série C. Foi o líder de público, porém eliminado na primeira fase. Tomando por base esse dado, dá para imaginar o sucesso que o Leão estaria fazendo este ano nas arquibancadas e nas bilheterias.

Por ironia do destino, a torcida que tanto sofreu e tanto contribuiu para que o clube chegasse à Série B, agora, no filé, está impedida de curtir no estádio, por causa da pandemia. Ansiedade altíssima pelo reencontro! Não vai ser sábado, contra o Botafogo. Talvez não seja nem contra o Avaí, dia 16. E quando esse dia chegar, será somente para os habilitados. Para toda a massa, provavelmente só em 2022.

Rildo, um tiro certo do Papão

O Paysandu surgiu como solução para Rildo, tanto quanto o atleta para o clube. Rildo estava “de castigo” no Avaí, por uma briga com o clube catarinense, e viu no Papão a oportunidade para se recolocar no mercado. Em seis jogos, dois gols e boas atuações. Na estreia foram só 17 minutos. O tempo em campo foi crescendo a cada jogo, até chegar a tempo integral contra o Floresta.

Por média, Rildo é o artilheiro do Papão na Série C. Afinal, Marlon também tem dois gols, mas em 14 jogos. E também vale lembrar que Rildo teve um gol anulado contra o Volta Redonda em condições discutíveis. Enfim, a contratação do atacante de 32 anos, que passou sete meses apenas treinando no Avaí, foi um tiro certo do Papão.

BAIXINHAS

* A ironia do destino com a torcida do Remo vale também contra a torcida do Castanhal. Na melhor temporada da história do Japiim, os torcedores não têm contato com os atletas. O distanciamento imposto pela pandemia não poderia ser mais inoportuno.

* Em dez jogos pelo Paysandu, o lateral Marcelo já recebeu cinco cartões amarelos. Cumpriu uma suspensão e já está pendurado. Embora não seja titular, vem sendo muito útil na esquerda, já que Leandro Silva tomou conta da lateral-direita.

* Edu e Raimar do Remo, Alan Cardoso e José Aldo do Paysandu. Os novos contratados da dupla Re-Pa têm em comum o fato de que não jogam desde abril, além de serem jovens emtre 19 e 23 anos.

* Fredson, que deve compor a dupla de zaga do Remo com Rafael Jansen contra o Botafogo, é um sergipano que está no Remo desde 2019. Tem 67 jogos e sete gols pelo Leão.

* O zagueiro fez o seu último jogo completo no dia 15 de maio e marcou um gol contra o Castanhal. Chegou a jogar quatro minutos nesta Série B, contra o Guarani, mas voltou aos tratamentos médicos.

* Nicolas já é xodó da torcida do Goiás. Se no Paysandu ele fez apenas seis gols em 21 jogos na temporada, no Goiás já tem cinco gols em 12 jogos na Série B. Ao todo, pelo Papão, foram 37 gols em 103 jogos.