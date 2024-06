Azulinos em reflexões sobre a lição de Natal

Com sua formação em treinamento mental (coach), o técnico Rodrigo Santana está enfatizando no Remo a reflexão sobre uma lição produzida pelo jogo de Natal. Como ele próprio observou, o time ficou devendo competitividade no primeiro tempo contra o ABC. Se comportou com ares de superioridade e se deu mal, iludido pela própria ascensão.

Rodrigo Santana usa a lição para conscientizar os atletas que a ascensão físico-técnico-tática não resolve sem atitude competitiva. O trabalho mental é para que no sábado, contra o Ferroviário, o time se imponha, mostre toda a sua força, e fature os três pontos com autoridade. Vejamos!

13ª rodada vai ditar o estado de espírito do Papão

Vitória sobre o Operário, domingo, e o Papão cria “gordura” no desafio imediato de seguir fora da Z4 na Série B. Derrota, porém, já poderia implicar na volta à zona do rebaixamento se a Chapecoense vencer o Santos na Vila Belmiro e o CRB ganhar do Brusque em Maceió. É improvável que ocorra essa associação de resultados, mas a simples hipótese eleva a importância desse jogo contra o Operário, com a Curuzu lotada e torcida assanhada.

Com a semana livre para repouso e treinamentos, o time bicolor estará na sua plenitude física e vai impor ritmo intenso, até porque a tendência é o adversário sentir efeitos do calorzão de junho, por vir de uma região fria. O Operário, porém, é um time bem treinado e muito competente na marcação, melhor defesa do campeonato.

BAIXINHAS

* O Operário tem a defesa menos vazada (tomou apenas seis gols em 12 jogos), mas divide com o Botafogo/SP a marca de pior ataque da Série B. Fez apenas oito gols no campeonato. Com esses números, o time de Ponta Grossa está na terceira posição, com 21 pontos, 58,3% de aproveitamento.

* Além de melhor defesa, o Operário tem também a melhor campanha como visitante na Série B. Vitórias sobre Ituano, Guarani e Chapecoense, empate com o Brusque, derrotas para Vila Nova e Coritiba. 55,5% de aproveitamento fora de casa.

Atualmente com um terço dos pontos que disputou na Série C (10 em 30), o Remo precisa dobrar o aproveitamento nas últimas nove rodadas (18 em 27) para ter possibilidade de classificação. Restam quatro jogos em Belém e cinco fora.

* Em Belém: Ferroviário (próximo sábado, 19h30), CSA, Aparecidense e Londrina. Fora: Caxias, Ferroviária, Figueirense, Confiança e São José. Se não avançar à segunda fase, o Leão fecha a temporada no dia 24 de agosto.

* Pela boa sequência de atuações, sendo decisivo com gols, Netinho tem chances de virar titular contra o Operário. Netinho participou de apenas 15 dos 35 jogos do Papão na temporada. Em todos, entrou ou saiu no transcorrer.

* Diogo Silva está às vésperas do 38° aniversário. O goleiro do Papão vai completar 38 anos no próximo dia 8. Diogo Silva tem 12 jogos pelo clube bicolor, com oito vitórias, três empates e apenas uma derrota: 1 x 0 para o Manaus.

* Cametá em campo hoje, 19h30, contra o Maranhão, em São Luís, na Série D. O Mapará é 6° colocado do grupo com 11 pontos. Se vencer, iguala à pontuação do adversário, que é o 4°. Classificam-se os quatro primeiros de cada grupo. Essa é a 10⁠ª de 16 rodadas.