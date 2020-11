Azulinos e bicolores em risco de ficar fora do Re-Pa

Bicolores Nicolas, PH, Uilliam Barros, Juninho, Serginho, Wesley Matos e Alex Maranhão, e os azulinos Mimica, Lucas, Wállace, Fredson e Gelson. Desses 12 jogadores, pendurados com dois cartões amarelos, quem jogar contra o Botafogo/PB na sexta-feira ou contra o Manaus no sábado vai correr o risco de ficar fora do Re-Pa, do outro sábado, por suspensão. Uma preocupação extra para as duas torcidas, nessa rodada que oferece a possibilidade de classificação antecipada e um Re-Pa mais festivo, em vez de tão decisivo.

Quem chegar ao Re-Pa pendurado e receber o terceiro amarelo no clássico, estará fora da primeira partida no quadrangular. Mas quem evitar a suspensão, será beneficiado pelo regulamento, já que os cartões amarelos serão zerados para a segunda fase da Série C.

Perema e Micael, uma dupla invicta em 2020

Levantamento feito pelo jornalista Gustavo Pêna (ge Pará), mostra que o Paysandu não perdeu nenhum dos 20 jogos que fez nesta temporada com Perema e Micael na dupla de zaga. Foram 13 vitórias e 7 empates, com média de 0,4 gol tomado por jogo. Contabilizando-se os outros 12 jogos, essa média foi de 0,63, com duplas Perema e Wesley Matos, Micael e Wesley Matos, Wesley Matos e Carlão.

Micael e Perema dividem opiniões no julgamento da torcida, mas têm inegável crédito. Os números falam por eles.

BAIXINHAS

* O potiguar Jefinho no Paysandu e o piauiense Augusto no Remo. Dois novos atacantes para a reta decisiva da Série C. Ambos chegaram em forma, prontos para jogar. Augusto, este ano, 18 jogos e 7 gols pelo América de Natal. Jefinho, 24 jogos e 5 gols pelo Operário/PR.

* A vinda de Augusto para o Leão Azul já era notícia desde a semana passada, inclusive aqui na coluna. Mas a contratação de Jefinho pelo Papão foi toda construída em sigilo. Ele enfrentou o time bicolor em 2019 pelo Cuiabá, na decisão da Copa Verde.

* Jogo Manaus x Remo vai ter Hamilton, artilheiro da Série C junto com Neto, do Ypiranga (8 gols, cada) contra a defesa menos vazada do campeonato, junto com o Vila Nova, 10 gols tomados cada. E o Leão Azul só precisa não tomar gol, sábado, para garantir a classificação.

* Manaus não terá o talento do meia Daniel Costa, que já foi desfalque na vitória sobre o Santa Cruz, por contusão. O volante Gilson Alves, ex-Paysandu (2015) também está sem condições de jogo, contundido.

* Se o Paysandu está determinado a vencer para ter a possibilidade de classificação antecipada, o Botafogo/PB tem a mesma determinação, mas pela possibilidade de antecipada a salvação, caso o Treze não vença o Vila Nova. No caso dos paraibanos, o objetivo é evitar a queda para a Série D.

* Coluna dedicada às memórias de Maradona e Fernando Vanucci, um craque da bola e o outro do microfone, que esta semana viraram saudade.