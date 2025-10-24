Auge físico, mobilidade e intensidade caracterizam o Leão Carlos Ferreira 24.10.25 10h37 Se repetir as suas melhores características, que são mobilidade e intensidade com organização, o Remo terá significativas possibilidades de vitória em Cuiabá. Para o adversário esse jogo mantém ou elimina o sonho de acesso. O Leão mantém o fôlego na disputa com qualquer resultado, mas fica muito próximo do objetivo se conseguir a sexta vitória seguida na era Guto Ferreira. O time azulino está passando confiança pela solidez defensiva, pela objetividade nas ações de ataque e pelo nível de entusiasmo. Todos estão determinados e vivendo o auge físico. O time está executando movimentação coordenada, com grande mobilidade. Isso conta muito numa reta final em que os concorrentes estão sentindo o desgaste, inclusive a Chapecoense que também está em sequência vitoriosa. Se o Leão mantiver a mobilização absoluta em que está, com a engrenagem afinada, seguramente estará na Série A em 2026. Só não chega se for atrapalhado por vaidades. Nem que seja pela causa de cada um Jogar pela honra, quando a vaca já foi para o brejo, já não é para qualquer um. Pior ainda com salários atrasados. Mas os bicolores devem ter a consciência de que bom contrato em 2026 depende do que mostrarem nesses últimos jogos na Série B. Se não for pela causa do clube, o suor precisa escorrer pela causa de cada um. Paysandu x Avaí, amanhã, 18:30, na Curuzu. A torcida bicolor já se mostrou resignada com o rebaixamento. Menos mal! Fúria, agora, poderia piorar as coisas para o futuro. Com qualquer que seja o resultado, que seja uma noite de paz. BAIXINHAS * Cinco pontos abaixo do Amazonas, o Paysandu tem cinco rodadas para, pelo menos, largar a "lanterna" da Série B, que seria a segunda do clube no campeonato brasileiro. Em 1992, na 1a divisão, o Papão fechou a campanha na última posição com cinco vitórias, dois empates e 12 derrotas. Por sorte, naquele ano não houve rebaixamento. * Se o Remo subir à Série A, o Pará ganha vaga extra na Copa do Brasil? O colunista fez essa pergunta ao diretor de competições da FPF, Dell Filho. Ele disse que a CBF já foi questionada sobre a hipótese, mas ainda não esclareceu. A questão é que o Leão já tem a vaga como campeão estadual. * Nos jogos de ida o Remo não perdeu para nenhum dos cinco times que ainda vai enfrentar nesta Série B. Venceu o Avaí em Belém por 2 x 1, empatou em 0 x 0 com Cuiabá e em 1 x 1 com Novorizontino também em Belém, também em 1 x 1 com Chapecoense e Goiás lá fora. * Zagueiros Novillo e Thiago Heleno voltaram a treinar. Quintana e Maurício Antônio seguem sob cuidados médicos. Os jovens Lucca (da base) e Thallyson (cedido pelo Coritiba) são as outras opções de zaga do técnico Márcio Fernandes para amanhã contra o Avaí. * João Marcos tem 27 minutos em campo pelo Paysandu, Denilson 111 minutos, Carlos Eduardo 47 minutos, Ramon Vinicius 134 minutos. Todos reservas, eles são as quatro contratações que o Papão fez após livrar-se do Transferban. * Imaginem o Remo vencendo o jogo de hoje com gol de Nathan Pescador. Manchete sugestiva para a imprensa matogrossense: Pescador mata o Dourado. Peixe da água doce e da água salgada, e de diversas espécies, o dourado é o mascote do Cuiabá. * Dico, Marinho, China, Cuca (mora na região de Marabá), Aderson e Mesquita jogaram vitória do Remo sobre o Flamengo por 2 x 1, no Maracanã. O jogo histórico completa 50 anos amanhã. Em comemoração, os remanescentes azulinos se reúnem hoje para um almoço muito especial, regado a doces memórias. * Vale lembrar que naquele mesmo sábado, 25 de outubro de 1975, o lateral Rosemiro, atleta do Remo, sagrou-se campeão panamericano no México como titular da seleção brasileira. Depois foi vendido ao Palmeiras. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Futebol Auge físico, mobilidade e intensidade caracterizam o Leão 24.10.25 10h37 Carlos Ferreira Entenda! Com mais três vitórias, Remo garante acesso 23.10.25 11h00 Carlos Ferreira Se subir, Leão pode superar o Papão em mais de R$ 100 milhões em 2026 22.10.25 10h49 Carlos Ferreira Papão, pelo menos a dignidade 21.10.25 10h42