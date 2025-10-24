Auge físico, mobilidade e intensidade caracterizam o Leão

Se repetir as suas melhores características, que são mobilidade e intensidade com organização, o Remo terá significativas possibilidades de vitória em Cuiabá. Para o adversário esse jogo mantém ou elimina o sonho de acesso. O Leão mantém o fôlego na disputa com qualquer resultado, mas fica muito próximo do objetivo se conseguir a sexta vitória seguida na era Guto Ferreira.

O time azulino está passando confiança pela solidez defensiva, pela objetividade nas ações de ataque e pelo nível de entusiasmo. Todos estão determinados e vivendo o auge físico. O time está executando movimentação coordenada, com grande mobilidade. Isso conta muito numa reta final em que os concorrentes estão sentindo o desgaste, inclusive a Chapecoense que também está em sequência vitoriosa. Se o Leão mantiver a mobilização absoluta em que está, com a engrenagem afinada, seguramente estará na Série A em 2026. Só não chega se for atrapalhado por vaidades.

Nem que seja pela causa de cada um

Jogar pela honra, quando a vaca já foi para o brejo, já não é para qualquer um. Pior ainda com salários atrasados. Mas os bicolores devem ter a consciência de que bom contrato em 2026 depende do que mostrarem nesses últimos jogos na Série B. Se não for pela causa do clube, o suor precisa escorrer pela causa de cada um.

Paysandu x Avaí, amanhã, 18:30, na Curuzu. A torcida bicolor já se mostrou resignada com o rebaixamento. Menos mal! Fúria, agora, poderia piorar as coisas para o futuro. Com qualquer que seja o resultado, que seja uma noite de paz.

BAIXINHAS

* Cinco pontos abaixo do Amazonas, o Paysandu tem cinco rodadas para, pelo menos, largar a "lanterna" da Série B, que seria a segunda do clube no campeonato brasileiro. Em 1992, na 1a divisão, o Papão fechou a campanha na última posição com cinco vitórias, dois empates e 12 derrotas. Por sorte, naquele ano não houve rebaixamento.

* Se o Remo subir à Série A, o Pará ganha vaga extra na Copa do Brasil? O colunista fez essa pergunta ao diretor de competições da FPF, Dell Filho. Ele disse que a CBF já foi questionada sobre a hipótese, mas ainda não esclareceu. A questão é que o Leão já tem a vaga como campeão estadual.

* Nos jogos de ida o Remo não perdeu para nenhum dos cinco times que ainda vai enfrentar nesta Série B. Venceu o Avaí em Belém por 2 x 1, empatou em 0 x 0 com Cuiabá e em 1 x 1 com Novorizontino também em Belém, também em 1 x 1 com Chapecoense e Goiás lá fora.

* Zagueiros Novillo e Thiago Heleno voltaram a treinar. Quintana e Maurício Antônio seguem sob cuidados médicos. Os jovens Lucca (da base) e Thallyson (cedido pelo Coritiba) são as outras opções de zaga do técnico Márcio Fernandes para amanhã contra o Avaí.

* João Marcos tem 27 minutos em campo pelo Paysandu, Denilson 111 minutos, Carlos Eduardo 47 minutos, Ramon Vinicius 134 minutos. Todos reservas, eles são as quatro contratações que o Papão fez após livrar-se do Transferban.

* Imaginem o Remo vencendo o jogo de hoje com gol de Nathan Pescador. Manchete sugestiva para a imprensa matogrossense: Pescador mata o Dourado. Peixe da água doce e da água salgada, e de diversas espécies, o dourado é o mascote do Cuiabá.

* Dico, Marinho, China, Cuca (mora na região de Marabá), Aderson e Mesquita jogaram vitória do Remo sobre o Flamengo por 2 x 1, no Maracanã. O jogo histórico completa 50 anos amanhã. Em comemoração, os remanescentes azulinos se reúnem hoje para um almoço muito especial, regado a doces memórias.

* Vale lembrar que naquele mesmo sábado, 25 de outubro de 1975, o lateral Rosemiro, atleta do Remo, sagrou-se campeão panamericano no México como titular da seleção brasileira. Depois foi vendido ao Palmeiras.