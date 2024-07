Até com empate, Leão pode entrar amanhã no G-8

Se o Tombense perder para o Athletic-MG, o Remo entra no G-8 até empatando com o Figueirense. O Leão joga como visitante às 17h deste sábado e o Tombense como mandante, às 19h30.

Se conseguir vencer em Florianópolis, o Remo terá possibilidade de fechar a rodada até na 7ª posição, desde que o Ypiranga-RS não vença o líder Botafogo-PB em Erechim, no domingo. O Figueirense vem numa sequência de quatro rodadas sem vencer e saiu do G-8. Por isso, o time está num ambiente tenso, muito pressionado pela torcida. Se o Remo impuser marcação forte e organizada, terá plenas condições de tirar proveito da perturbação emocional do adversário e conquistar os três pontos.

Papão vai ao terceiro jogo em 9 dias

Já no jogo de Florianópolis, o Papão pareceu ter sentido o curto intervalo para o jogo anterior, além da viagem de uma ponta à outra do país. A mesma viagem e curto intervalo novamente para o jogo contra o Novorizontino, segunda-feira.

Tal como o Paysandu, todos os outros times estão numa sequência de três jogos em curto período. Para o Papão isso faz maior diferença por praticar a imposição mais física do que tática. Isso significa a necessidade de esforço extra, superação, diante do Novorizontino, para não haver perda de competitividade. Afinal, trata-se de um adversário bem qualificado e bem posicionado no campeonato.

BAIXINHAS

* Nas últimas sete rodadas, o Novorizontino teve quatro empates e três vitórias, duas delas sobre o Sport em Recife e sobre o Avaí em Florianópolis. Esse retrospecto recente mostra que se trata de um visitante venenoso.

* Eduardo Batista, campeão da Copa Verde pelo Remo, é o técnico do Novorizontino, que foi o último clube de Biel antes da vinda para o Paysandu. Outro do Novorizontino que foi campeão da CV pelo Remo é o atacante Neto Pessoa.

* Paysandu é uma sucessão de ciclos individuais na temporada. Teve os ciclos de Jean Dias, de Biel, de Esli Garcia, de Juninho, além da fatura de gols de Nicolas na Copa Verde e no Parazão. O melhor ciclo, porém, é o de gols de fora da área, que renderam 10 pontos nesta Série B.

* Todos os atletas que tiveram período mágico na temporada do Papão, agora estão em baixa. Juninho já nem compõe o banco e o venezuelano Esli Garcia virou reserva do recém-chegado Paulinho Bóia. A sequência da Série B reserva outras alternâncias, que surpreendem, mas não deixam de ser naturais.

* Se o Remo não avançar de fase na Série C, o Paysandu fará nova investida por Jaderson. O atleta azulino, que está emprestado pelo Athletico Paranaense, é sonho de consumo na Curuzu. Na primeira investida do Papão, ao final do campeonato estadual, o atleta disse "não".

* Bruno Silva completa 38 anos no sábado, 3 de agosto. O volante tem possibilidade de já estrear amanhã, contra o Figueirense. Rodrigo Santana aposta que o experiente jogador vai funcionar como ponto de equilíbrio da equipe, sobretudo pela sua liderança.

* Lateral Laílson, cria do Remo, está no São José/RS e será adversário do Leão na última rodada desta fase da Série C, dia 25 de agosto. Antes, o Leão terá reencontros com Camilo (Figueirense), Emerson Ávila, lateral remista em 2006 e agora técnico da Aparecidense, Júlio Rush e o técnico Mazola Júnior (Confiança), e Echaporã (Londrina).

* Hoje, Dia dos Avós. A coluna parabeniza os homenageados desta data especial.