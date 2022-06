As opções, o dilema e o risco de Bonamigo

Somente Atlético Cearense (17), Brasil de Pelotas (16), Altos (16), Floresta (15) e Botafogo/SP (15) tomaram mais gols que o Remo (12) nesta Série C. O time azulino deu sinais de melhora no sistema de marcação, muito pela contribuição de Fernandinho na primeira linha, mas a consistência foi negada na desarrumação do time em Volta Redonda.

Paulo Bonamigo tem as opções de Albano, Anderson Paraíba, Jean Patrick e vai passar a ter também Leandro Carvalho para acrescentar qualidade técnica ao time, mas isso pode implicar em perda de uma consistência defensiva já negada pelos números. Como desatar esse nó? O dilema é todo do técnico remista, que voltou aos seus dias de perturbação e risco de cair. Isso dá a medida da pressão para o jogo contra o Altos, domingo, no Baenão.

De médios a desesperados até o Re-Pa

Faltam 18 dias para o Re-Pa da Série C. Antes do clássico, adversários que vão de médios a desesperados na tabela de classificação do campeonato. Remo contra o Altos (15°) e Figueirense (5°) e o Paysandu contra Aparecidense (12°) e Brasil de Pelotas (20°).

Com cinco pontos a mais que o rival, o Papão tem tudo para chegar em vantagem ao clássico. As duas rodadas que vão anteceder serão de imensa influência nas condições emocionais de bicolores e azulinos para o grande confronto, no Baenão, só com remistas nas arquibancadas. Para o Clube do Remo, nas partidas contra Altos e Figueirense também estará em jogo a oportunidade de bombar em adesões de sócios torcedores na semana do Re-Pa.

BAIXINHAS

* A temporada 2022 vem sendo assustadora para os laterais direitos de Paysandu e Remo. Polegar teve alguns bons dias no Papão, mas a dificuldade em executar funções no sistema de marcação implicou em liberação, por empréstimo, para o Altos.

* Igor Carvalho e Leandro Silva estão se alternando entre bons jogos e lesões. Tanto que Mikael teve que ocupar a posição contra o Botafogo/PB. O Leão precisou contratar Celsinho ao ficar alguns jogos sem Ricardo Luz e Rony, ambos lesionados. Ricardo retomou a titularidade, sem tanta luz.

* Jogador mais lúcido e seguro da zaga do Paysandu, Genilson deverá fazer falta significativa contra a Aparecidense, suspenso por cartões amarelos. Mais preocupante ainda porque Bruno Leonardo e Marcão são as opções, além de Douglas.

* Daniel Felipe seria um novo Fredson no Remo. De 2019 a 2021, Fredson, agora no Ferroviário, fez 75 jogos pelo Leão e saiu fazendo o gol do título da Copa Verde, mas sem deixar saudade. Era valente, mas estabanado, com recorrentes expulsões, como foi Daniel Felipe em Volta Redonda.

* Tuna x Castanhal no sábado. A Tuna não sai da "lanterna" nem vencendo, mas o Castanhal pode sair do G4 se perder. O sinal de reação do time tunante e o desconforto do Japiim ditam a importância do jogo.

* Caso Pikachu. Documentos apresentados na primeira conversa entre o Paysandu e o empresário Luis Oliveira abrem as avaliações para uma solução na cobrança de indenização (a cobrança é de R$ 40 milhões). Por enquanto, a busca é de esclarecimentos sobre a transação feita no final de 2011. O assunto ainda vai render vários desdobramentos.