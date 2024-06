As diferentes estradas de Leão e Papão

A Série B, do Papão, é uma estrada longa com afunilamento no final. Time nenhum vai ser em alta rotação do início ao fim. Nas variações, vão ter êxito os times com maior regularidade positiva. A Série C, do Leão, é uma estrada 50% menor para quem parar na primeira fase, chegando a 70% para os finalistas.

Por ser uma competição de fases, a Série C está mais para os picos de rendimento nos momentos decisivos. O Remo, por exemplo, está crescendo na fase que vai decidir classificação, com perspectiva de chegar em alta à decisão do acesso. Já a Série B, com características de maratona, favorece mais à recuperação de quem começa em baixa. O Papão está com apenas 36,3%, mas com aproveitamento crescente. Nas projeções, precisaria de cerca de 40% para não ser rebaixado ou cerca de 55% para acesso.

Quatro times abaixo do Águia na Série D

Em nove jogos na Série D, o Águia tem cinco empates e quatro derrotas. Fez sete gols e tomou dezessete. Mas há três times com campanhas semelhantes e quatro piores que o Águia no campeonato.

O Humaitá, do Acre, é insuperável. Em nove jogos, nove derrotas. O Real, do DF, tem apenas dois pontos, São Raimundo/RR e Potiguar quatro pontos. Sergipe, Audax/RJ e Patrocinense/MG têm os mesmos cinco pontos do clube marabaense. O melhor, não só da Série D, mas das quatro séries nacionais, é o Manauara. O time amazonense tem oito vitórias e um empate, 92,5% de aproveitamento.

BAIXINHAS

* Bicolor Netinho está no embalo dos azulinos João Afonso e Raimar. De repente, uma guinada no desempenho e crescimento de importância. Assim como os times, atletas também vivem suas gangorras, e assim o futebol vai produzindo boas e más surpresas. Outras virão!

* Há uma corrente solidária no Baenão por Ribamar. Os memes nas redes sociais e os xingamentos presenciais tem causado grande sofrimento ao atleta. O técnico Rodrigo Santana tem manifestado a sua crença na reabilitação do atacante, sobretudo pela dedicação dele aos trabalhos.

* Vinícius Leite deu impressão de que recuperaria o seu espaço no time do Paysandu, mas parece ter “apagado” novamente, depois de ter sido muito aceso na finalíssima da Copa Verde. O atacante jogou apenas 41 minutos nesta Série B, contra Goiás e Sport Recife. Em toda a temporada, 19 jogos, apenas um integral.

* Diogo Batista, João Afonso e Paulinho Curuá. Três titulares do Remo com dois cartões amarelos, que vão jogar “pendurados” contra o ABC na segunda-feira. São os casos também dos reservas Adsson e Ribamar. O jogo seguinte será contra o Ferroviário/CE, em Belém.

* Paraense Giovanni Augusto, meia que saiu da base do Paysandu para o Atlético Mineiro em 2008, está suspenso por cartão vermelho e vai desfalcar a Chapecoense contra o Papão no domingo. Ele é titular do time catarinense, onde também joga o atacante Marcinho, que defendeu o Remo em 2017.

* Paysandu não terá Lucas Maia e Kevin, suspensos por cartões amarelos. Wânderson e Bryan ou Michel Macedo devem entrar. Juninho e Edinho, sob cuidados médicos, são dúvidas. Robinho com lesão muscular é desfalque. A tendência é que Netinho seja titular em Chapecó.

* Paulinho Curuá completou cinco jogos integrais consecutivos, mas participou também dos dois anteriores. Com sua imposição física, o volante está conquistando espaço no time de Rodrigo Santana, muito favorecido pelo sistema de jogo. Curuá tem limitações na construção de jogadas, mas joga marcando forte e executando os passes mais simples, em curta distância. Como todo o time, vai crescer à medida que ganhar confiança.