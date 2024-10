Antigo problema do Paysandu vira esperança; Remo é sucesso de público na Série C

Hoje, um antigo problema do Papão vira esperança

No esquema de bloco avançado de Hélio dos Anjos, o Paysandu se manteve entre os três times mais vazados da Série B. Pois bem! O antigo problema (vulnerabilidade) bicolor agora pertence ao CRB. A ousadia ofensiva do time alagoano indica que o Papão será bastante pressionado, mas também terá oportunidades em contra-ataques.

O jogo sugere ao Papão força e velocidade no ataque. Se o técnico Márcio Fernandes estiver atento a isso, certamente fará suas escolhas com essa perspectiva. Outro aspecto importante será a imposição física, que o CRB tentará ditar e à qual o Papão terá que responder.

Remo: 31% de todo o público pagante da Série C

Dados oficiais da CBF, apurados pelo site de estatísticas Sr. Goool, mostram que o Remo é responsável por 31% de todo o público pagante da Série C, considerando apenas os 12 jogos em Belém. Esse percentual não inclui os milhares de ingressos comprados por torcedores azulinos nos jogos fora de Belém.

Até agora, a Série C teve 210 jogos. O menor público foi no confronto São José-RS x Athletic-MG: 18 pagantes. O maior foi no jogo de acesso do Leão Azul contra o São Bernardo: 50.468 pagantes. No total, foram vendidos 647.229 ingressos na competição, sendo 31% (200.451) apenas nos 12 mandos do Leão Azul. Pelo menos nas arquibancadas, o Remo já é, disparadamente, o campeão brasileiro da Série C.

Baixinhas

A média de público do Remo na Série C (16.704 pagantes por jogo) é maior que a de seis clubes da Série A e de 19 da Série B. É, portanto, a 16ª maior entre as quatro divisões, e pode subir ainda mais caso o Leão avance à final.

Se o CRB realmente atuar com bloco avançado hoje, será interessante que o Paysandu utilize Esli Garcia como meia central para quebrar as linhas adversárias com sua habilidade individual. Márcio Fernandes já tem utilizado o jogador nessa função.

Bruno Bispo é o substituto mais provável do zagueiro Ligger, que está com lesão muscular. Paulinho Curuá será mantido no meio de campo e Kelvin seguirá no ataque do Leão, amanhã, em João Pessoa.

Luan Freitas era apenas mais uma peça no elenco do Paysandu, mas, com a chegada de Hélio dos Anjos, suas qualidades, especialmente sua capacidade de reação, passaram a ser mais valorizadas.

Neto Gathiola, especialista em ações motivacionais, e Flávio Garcia, o responsável pela base científica, ambos auxiliares de Rodrigo Santana, são peças fundamentais no sucesso do Remo. O mesmo vale para Daniel Crizel, treinador de goleiros.

A bravura demonstrada pelo Paysandu na vitória sobre o Ituano foi muito animadora. Mostrou a união e o compromisso dos jogadores com o clube. João Vieira simbolizou bem a raça bicolor, tão esperada para o jogo de hoje.

A alta direção do Remo recebeu muito bem uma declaração de Ricardo Catalá antes do jogo de domingo. Ele afirmou que "as mágoas ficaram no passado" e que, se o Remo subir, ele se sentirá orgulhoso por ter contribuído na formação do elenco.

Amanhã, Catalá pode ajudar o Remo a chegar à final da Série C, caso o São Bernardo vença ou empate em casa com o Volta Redonda. Se o VR perder, o Remo precisará apenas empatar com o Botafogo para chegar à decisão. Se o VR empatar, o Remo terá que vencer. Com a vitória do VR, o time azulino precisará vencer por uma margem maior.