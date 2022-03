Ambição, agora, é pela cota de R$ 1,9 milhão

Paysandu e Tuna já faturaram R$ 1.370.000,00 e agora miram a cota de R$ 1,9 milhão na Copa do Brasil. Essa cota está garantida pro Remo, que vai estrear justamente na terceira fase. O Castanhal saiu com apenas R$ 620 mil.

O Japiim saiu empatando com o Vitória (1 x 1), num jogo em que chegou a alimentar o sonho da classificação, mas manchou a despedida com atitudes agressivas contra a arbitragem, em revolta por um lance em que queriam pênalti. O time do Japiim foi valente e subiu de cotação para o jogo decisivo contra o Paysandu, domingo, no Modelão.

Um limão para Bonamigo fazer limonada

A perda de Felipe Gedoz por dois meses, quando já faltava alternativa ideal nas ausências do meia, desafia Paulo Bonamigo a fazer do limão uma limonada. Afinal, a menos que hoje o Remo apresente e legalize alguém, o técnico remista terá que encontrar solução no elenco.

Como agravante, Erick Flores também segue fora do time. Então, para o jogo decisivo que tende a ser tenso, deste domingo, contra o Águia, a aposta é em Marco Antônio, que sempre foi mais marcador do que construtor. Entre os frutos da base, Thiago Miranda poderia ter sua grande chance, mas não vem fazendo por merecer. Os garotos Henrique e Solano ainda não têm lastro suficiente.

Fica mais claro do que nunca que se a vida do Leão é ruim com Gedoz, fica bem pior sem ele.

BAIXINHAS

* Dioguinho, reserva, é o artilheiro do Paysandu na temporada com quatro gols. Em seis jogos, 354 minutos, Dioguinho tem um gol a mais que Marlon, que tem 437 minutos em campo na temporada. Até agora, Dioguinho é uma aposta bem sucedida de Lecheva.

* Vídeo com gols de Raul pelo Fortaleza e pelo Cuiabá, no YouTube, mostra um jogador com potencial para ser muito útil ao Remo. E isso vem sendo confirmado pelo rendimento dele nos treinamentos. Seguramente, vai estrear contra o Águia.

* No time de Marabá há um reestreante. Flamel, 38 anos, já deve ser titular. Depois da última passagem pelo Águia (2020), Flamel jogou no maranhense Moto Club e em três times amazonenses: Nacional, Manauara e Fast Clube.

* José Aldo subindo de cotação a cada jogo no Paysandu. É o dínamo do time. Com essa característica ele completa bem o futebol de Ricardinho, que já não tem a dinâmica que as funções exigem. José Aldo, 23 anos, é atleta de investidores e está emprestado ao Papão.

* Roni (Palmeiras) vai enriquecendo a rica galeria. O mais novo troféu é o da Recopa Sulamericana. Carreira mais coroada entre os paraenses que jogaram em Belém.

* Eis os títulos da carreira de Roni:

duas Copas do Brasil, uma Copa Sulamericana e uma Copa Surunga no Athletico Paranaense, duas Copas Libertadores, uma Recopa Sulamericana e um Paulista pelo Palmeiras, além do vice mundial, e o Paraense/2014 pelo Remo.