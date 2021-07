Altos e uma cábula contra o Papão

Além do Altos, bom time piauiense, uma cábula também pode ser adversária do Papão amanhã. Cábula de sequer fazer gol em Belém nesta Série C. Como essa questão intrigante vem sendo muito explorada, pode gerar bloqueio psicológico e prejudicar o time bicolor.

O Paysandu não tem assistência psicológica permanente aos atletas. Mas Vinícius Eutrópio está fazendo, ao seu modo, a preparação mental da equipe para não se deixar levar por estatísticas e se impor em campo. Pelas circunstâncias, vitória sobre o Altos, amanhã, valeria bem mais que os três preciosos pontos.

Remo cresce na dinâmica prometida

Ao assumir o comando do Remo, Felipe Conceição prometeu dar dinâmica ao time nas ações de ataque. Ficou devendo no jogo da estreia, contra o Vila Nova, mas cumpriu na vitória sobre o Brusque. Time sem centroavante, com Victor Andrade e Felipe Gedoz coordenando a notatividade do ataque. Um novo e promissor perfil tático!

Victor Andrade contribuiu muito. É inteligente, impetuoso e objetivo. Todas as suas ações são rumo ao gol. Saiu antes da entrada de Marcos Júnior, que também deu larga contribuição. Um volante que joga de cabeça erguida e sempre no sentido vertical. O Remo deu sinais animadores. Tem muito o que confirmar nos próximos jogos, como amanhã, em Campinas, contra a Ponte Preta..

BAIXINHAS

* Thiago Santos e Rafael Grampola serão preparados pelo Papão para o jogo do outro fim de semana, contra o Manaus. Rildo deve precisar de um tempo maior. Afinal, não joga há seis meses, desde 8 de dezembro.

* Rafael Jansen ganhou apoio moral dos colegas, ainda em campo, ao final do jogo contra o Brusque, pela infelicidade no gol contra, o terceiro dele com a camisa do Remo. Agora precisa de apoio jurídico para reagir às ameaças de morte nas redes sociais.

* A Polícia tem recursos para descobrir os autores das ameaças, mas precisa ser acionada. Enquanto não houver punição de alguém, esse terrorismo digital no futebol vai crescer e pode ter consequências graves.

* Altos, adversário do Paysandu, fez nove e tomou oito gols, até agora, na Série C. É um time que joga ofensivamente. Está na quarta posição no grupo. Marcelo Vilar é o técnico.

* Victor Andrade, que causou ótima impressão ao estrear no Remo, tem características nada comuns. Dribla em velocidade, para os dois lados, além de finalizar com qualquer das pernas. Vai ser utilíssimo ao Leão Azul nesta Série B.

* Série D! Fast Club, adversário do Castanhal, amanhã, no Amazonas, tem o comando de Lecheva. No time, o meia paraense Flamel e o goleiro Iago Sales, ex-Japiim. Jogo às 17 horas. Domingo, Paragominas x 04 de Julho/PI.